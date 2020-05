Kobe Bryant avait donné son feu vert au retour de Dwight Howard aux Lakers

Mi-août 2019, DeMarcus Cousins se fait les ligaments croisés du genou. Pour le remplacer, le « front office » des Lakers coche plusieurs noms, dont ceux de Joakim Noah, Marcin Gortat, Marreese Speights et Dwight Howard.

Sur la ligne de départ, Dwight Howard ne part pas vraiment favori, le pivot enchaînant les désillusions année après année, de franchise en franchise.

L’épisode de son passage raté aux Lakers en 2012-2013 ne joue pas non plus en sa faveur.

Pourtant, c’est bien l’ancienne star d’Orlando qui sera choisie par les dirigeants californiens. Jeanie Buss, présidente de la franchise, a confié avoir reçu l’appui de Kobe Bryant (et un vieux conseil de Phil Jackson) dans cette décision d’offrir à Dwight Howard une seconde chance.

« Je vous réponds oui, » a-t-elle déclaré dans le podcast de Joe Buck and Oliver Hudson lorsqu’on lui a demandé si Kobe Bryant avait été consulté en amont. « Kobe voulait qu’on gagne. Il voulait voir les Lakers gagner. Il est venu à quelques matchs et il était heureux de voir Dwight, et l’a salué ».

Un précieux conseil de Phil Jackson sur le développement des joueurs

Comme le raconte Jeanie Buss, Kobe Bryant a mis entre parenthèses sa première collaboration compliquée avec Dwight Howard au moment de se prononcer, estimant que dans un autre rôle et avec un état d’esprit revanchard, le pivot pourrait être bénéfique aux Lakers. Ce qui a été le cas. Jeanie Buss a également gardé en tête un conseil de son ex-fiancé, Phil Jackson, qui l’a conforté dans son choix.

« Ne jamais faire une croix sur personne, c’est Phil Jackson qui m’a appris ça, » a-t-elle ajouté. « Parce que vous connaissez Phil… Avant d’entraîner les Bulls, il a entraîné en CBA (ligue mineure américaine), il a entraîné à Porto Rico, et il dit que chaque joueur se développera à son propre rythme. Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à se développer plus vite que les autres. Certains joueurs sont prêts à jouer en NBA à 18 ans, d’autres ne sont pas prêts avant 26 ou 27 ans. Vous ne pouvez pas les mettre de côté en disant simplement « OK, ce type est comme ça, alors laissez-le tomber ». Phil voyait toujours quelque chose en quelqu’un qui pouvait nous aider à gagner, comme Shannon Brown ou Trevor Ariza, qui venaient de trades où ils étaient là pour faire le nombre. Phil a pris ces gars et leur a dit : « Voilà comment ces gars peuvent jouer un rôle dans cette équipe et donner le meilleur d’eux-mêmes ». J’ai toujours beaucoup apprécié ça chez Phil ».

Dans un autre contexte et avec un autre statut, Dwight Howard a effectivement été d’une grande aide pour les Lakers jusqu’à la suspension de la saison. Pour ce qui est de Kobe Bryant et du pivot, les relations s’étaient apaisées, au point que les deux anciens coéquipiers devaient se retrouver pour le concours de dunks du All-Star Game, avant le décès de Kobe Bryant, le 26 janvier dernier.