Le co-propriétaire des Bucks préfère un site par conférence

Invité de CNBC, Marc Lasry est très bien placé et très bien informé pour évoquer les rumeurs de reprise de la saison. Co-propriétaire des Bucks, il confirme que la saison pourrait reprendre en juillet.

« On est de plus en plus proche d’un retour, et avec le retour des joueurs à l’entraînement, on a clairement franchi une étape. Je pense qu’on aura quelque chose, et j’espère que dans les six à huit semaines, on devrait rejouer » a-t-il confié, confirmant au passage que la NBA réunira tous les propriétaires vendredi prochain pour faire le point, et valider l’idée de reprise avec un calendrier précis.

Sur les modalités de reprise, on évoque Orlando et Disney World pour accueillir les équipes. Des hôtels auraient déjà débuté les aménagements, mais la piste Las Vegas reste aussi d’actualité. « Je suis certain que nous allons en parler. Je pense que ce sera clairement sur un ou deux sites. Je pense simplement que ce serait plus facile pour tout le monde si c’était sans doute sur deux sites. Peut-être l’Ouest à Las Vegas, et l’Est à Orlando. »

Quant à savoir si le nom du futur champion NBA sera marqué à jamais d’un astérisque, il ne s’en préoccupe pas.

« Tout le monde dira : « Eh bien, c’était difficile ». C’était différent. C’était sans public… Mais au final, on est champion NBA, et on le reste. Je pense que l’audience va exploser. Tout le monde veut voir ça. Donc, est-ce que ce sera différent ? Oui, mais on éprouvera toujours cette super sensation. »