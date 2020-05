Le jour où Billy Donovan a fait pleurer le jeune Jaylen Brown

Devenu l’un des meilleurs jeunes arrières/ailiers de NBA, Jaylen Brown a pris du poids dans le jeu des Celtics, mais aussi au syndicat puisqu’il en est l’un des vice-présidents. Sa carrière est sur très bons rails, et il en remercie notamment Billy Donovan, l’actuel coach du Thunder.

Lorsque Jaylen Brown avait 17 ans, il faisait partie de l’équipe des États-Unis, et Billy Donovan en était l’entraîneur. À l’époque, le futur ailier de Boston ne comprend pas pourquoi son coach ne le fait pas jouer…

« Je jouais dans cette équipe, et j’en étais l’un des meilleurs joueurs. J’étais même sans doute le meilleur joueur » a-t-il raconté à des étudiants de UMass lors d’une visioconférence. « Pour une raison qui m’échappait, il essayait de ne pas me faire jouer, et j’essayais de comprendre car je tuais tout le monde à l’entraînement. On battait tout le monde de 50 points, et on allait gagner la médaille d’or. Mais je voulais jouer. Je m’en foutais du reste. Je ne voulais pas regarder. Je voulais jouer. »

« Il me dit que je ne jouerais pas trois ans en NBA, car je me ne donne pas à fond »

Jaylen Brown décide un jour d’aller voir Billy Donovan pour lui demander des explications. « Il m’a dit que je ne jouais pas car je ne me donnais pas à fond » poursuit-il. « Je ne comprends pas ce qu’il veut dire, et je lui dis que je mange tout le monde. Et il me dit que je ne jouerais pas trois ans en NBA, car je me ne donne pas à fond. J’en étais touché. J’avais 17 ans. J’étais le meilleur, je mangeais tout le monde. J’étais tellement énervé que j’en ai pleuré. »

Mais il a compris que le coach du Thunder lui avait dit ça pour son bien… « Je pense que Billy Donovan a eu un impact important sur ma conduite. Je suis en NBA, et j’espère que je vais y rester encore quelques années. Ce qu’il voulait dire, et que j’ai réalisé plus tard, c’est que je ne jouais pas à mon vrai niveau. J’étais sans doute le meilleur joueur, mais je ne faisais pas en sorte de donner le meilleur de moi-même. J’utilisais mon talent pour dominer les gens, et j’aurais pu les dominer. J’ai plus ou moins réalisé, en vieillissant, ce que ça signifiait sur moi en tant que personne, et dans la vie ».

« C’est un type de confiance à la Kobe Bryant »

Des basketteurs avec du talent, il y en a des milliers, mais les places sont chères en NBA. Peut-être que certains étaient même plus forts que Jaylen Brown individuellement. Mais le travail fait la différence…

« Tout le monde a du talent, mais le talent seul ne vous emmènera pas aussi loin. C’était sa façon de faire, et je n’avais vraiment pas apprécié. Cela m’a énervé. Je lui en voulais. C’est fort de dire ça à quelqu’un de 17 ans. J’apprécie le message qu’il voulait faire passer, car je l’ai ajouté à mon éthique de travail. »

Pour Jaylen Brown, qui s’adressait donc à des étudiants, le goût du travail mène à la confiance. « La confiance est tout, et ça ne concerne pas uniquement le basket » conclut-il. « Croyez en quelque chose, et vous le verrez. La vraie confiance vient du travail, et de l’effort supplémentaire. Cela vous donne de la confiance par le travail, et non par de l’arrogance ou une fausse confiance, en vous comportant comme si vous étiez un cador. C’est un type de confiance à la Kobe Bryant qui se disait qu’il bossait plus que vous. »