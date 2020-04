Pour attirer les lycéens, Billy Donovan conseille à la NCAA d’adopter plus de règles NBA

Même si Greg Brown III a choisi de rejoindre l’université de Texas, la G-League a attiré deux autres lycéens de renom avec Jalen Green et Isaiah Todd, et la NCAA est forcément inquiète. Si la G-League, ou plutôt la NBA, commence à recruter des lycéens à coup de centaines de milliers de dollars, la qualité du championnat universitaire va en pâtir.

Pour Billy Donovan, la G-League peut aussi attirer des joueurs parce les règles, les lignes et le terrain sont les mêmes qu’en NBA, et c’est un plus pour réussir la transition.

« Il y a beaucoup de discussions sur le fait que certains joueurs de high school vont direcetement en G-League et sur l’impact que ça peut avoir sur le basket universitaire » constate le coach du Thunder dans The Oklahoman. « Je pense que certains joueurs regardent ça d’un point de vue de leur développement en se disant : « Si je vais en G-League, je vais jouer avec les règles NBA, je vais apprendre le jeu NBA. Je vais progresser et grandir plus vite dans ce type d’environnement« .

« Si un joueur décide de zapper la NCAA, il va effectivement apprendre le jeu NBA, apprendre à écarter le jeu, et apprendre ce qu’il peut faire et ne pas faire »

Que pense-t-il de ce type d’argument alors que la G-League et la NBA ont créé une « Select Team » aux allures de centre de formation. « Il y a du vrai là-dedans » concède Donovan. « En revanche, je suis contre l’idée que les coaches universitaires ne peuvent pas former les joueurs. Je ne suis pas d’accord. Je suis opposé à l’idée que la NBA est le seul endroit pour développer les joueurs. En revanche, je suis d’accord pour dire que le jeu NBA est différent du jeu universitaire, et si un joueur décide de zapper la NCAA, il va effectivement apprendre le jeu NBA, apprendre à écarter le jeu, et apprendre ce qu’il peut faire et ne pas faire. Il y a les quatre quart-temps, les 12 minutes, beaucoup de possessions, des possessions de 24 secondes, pas de zone, pas beaucoup d’aides défensives dans certaines situations. C’est un jeu différent. Donc les gens peuvent effectivement se dire que si on les met dans une situation où ils apprendront avec les règles NBA, ils auront sans doute une chance de se développer à un niveau vraiment élevé en NBA« .

Donovan reconnaît donc que pour la formation des joueurs, ça peut être un avantage d’aller un an en G-League, et il conseille donc à la NCAA d’aller plus loin dans leurs changements de règles. Après avoir reculé la ligne à 3-points, il est peut-être temps d’abandonner les deux mi-temps de 20 minutes, et le reste. « Je pense vraiment que le basket universitaire devrait adopter certaines règles de la NBA » conclut le coach du Thunder sans préciser lesquelles.