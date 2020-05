Timothé Luwawu-Cabarrot raconte son confinement studieux

Reparti (presque) de zéro, Timothé Luwawu-Cabarrot a été une des bonnes nouvelles du clan français cette saison.

Alors que Joakim Noah était également sur le point de retrouver un nouveau point de chute, l’ailier endurci des Nets s’est lui fait sa place, comme un grand, dans la franchise de Brooklyn. Un retour dans l’élite plein d’aplomb mais plombé par l’incertitude de l’épidémie du Covid-19…

« Un bilan positif »

Le 30 septembre dernier, TLC était effectivement sur le pied de guerre… au camp d’entraînement des Cavs. Limogé 15 jours plus tard, il rebondit chez les Nets avec un « two-way contract » avant de convaincre Kenny Atkinson et la franchise NBA de le signer pour la fin de saison (et la suivante, sous condition).

« Je tire un bilan positif [de ma saison]. J’ai fait ce que j’avais à faire quand j’étais avec l’équipe [de G-League]. Le but pour moi, c’était d’intégrer l’équipe NBA et c’est ce que j’ai fait. J’ai aidé l’équipe du mieux que j’ai pu. J’ai prouvé que j’étais un joueur NBA et c’était le but pour moi, et pour l’équipe aussi. »

Parti sur une pente bien savonneuse depuis son transfert des Sixers à Oklahoma City, puis un bref arrêt à Chicago, Timothé Luwawu-Cabarrot semble avoir retrouvé son équilibre.

Il retient notamment ce match du 3 mars à Boston, avec la victoire des Nets en prolongation (129-120), après un gros retour et un bel apport du banc, dont ses 16 points et 8 rebonds. Forcément un bon souvenir : « Mon meilleur souvenir avec les Nets est ce match à Boston, quand on revient pour gagner. Caris [LeVert] a fini avec 51 points en plus, avec la victoire au bout, c’était un gros match. »

Malgré sa belle expérience à Long Island puis Brooklyn, sa barque est cependant loin d’être arrivée à bon port dans les flots tumultueux de la Grande Ligue. Timothé Luwawu-Cabarrot se montre ainsi particulièrement sérieux et à l’écoute des conseils de sa franchise durant cette période de confinement.

« On est tous sur la même longueur d’ondes »

Il s’applique à suivre à la lettre le protocole concocté par les préparateurs physiques, avant de pouvoir retrouver le cuir et le centre d’entraînement… « Je fais beaucoup de yoga. Du vélo d’appartement. Et on a des programmes de musculation à suivre, que l’équipe nous envoie. Je suis le protocole et j’essaie de me maintenir au meilleur niveau possible. Après, mentalement, j’essaie de faire un peu de vidéo et je continue de discuter avec mes coachs. »

Durant cette quarantaine à Brooklyn, l’ancien d’Antibes décrit sa routine : « Je me lève et je fais une première session de sport. Ensuite, je mange et je me détends pendant la journée [avant une autre session de sport]. En ce moment, je joue pas mal à la Play, Call of Duty notamment. Sinon, j’apprends l’espagnol. En fait, je regarde la série Casa de Papel – je sais, je suis un peu en retard – mais je la regarde en espagnol, comme ça j’apprends en même temps. »

Avec la transformation à venir des Nets, et les retours de Kevin Durant et Kyrie Irving, il y aura des places à prendre parmi les « role players ». Timothé Luwawu-Cabarrot a ainsi marqué des points tout au long de cette saison, malheureusement avortée, mais il jouera à nouveau sa place lors du prochain training camp.

Il se montre ainsi diplomatique quand il est interrogé sur les All-Stars locaux. « On est tous sur la même longueur d’ondes. On a le même objectif donc ça aide vraiment à créer des liens. C’est plus facile d’avancer ensemble. On s’entend tous super bien. Concernant Kyrie [Irving] et KD [Kevin Durant], ils étaient toujours avec nous, avec l’équipe. Ils étaient présents pour nous aider et nous donner des bons conseils. »

Terminant avec un solide mois de mars à 11 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne, TLC semblait surfer sur la bonne dynamique. Il faudra ça pour faire partie de l’aventure aux côtés de Kyrie et KD. Ce n’est que partie remise !

Les highlights de son match à Boston