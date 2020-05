Tristan Thompson motivé par les progrès des Cavaliers

Comme Kevin Love et ses coéquipiers, Tristan Thompson a repris le chemin de la salle d’entraînement des Cavaliers. Le Canadien n’était pas le plus à plaindre pendant cette période de confinement car il avait tout ce qu’il faut chez lui, et il a pu continuer de shooter. Mais comme la grande majorité des joueurs NBA, il est prêt à rejouer et à retrouver les terrains, d’autant que ses Cavaliers étaient sur une bonne dynamique avec l’arrêt brutal de la saison.

« Pour nous, il faut garder cette mentalité globale acquise depuis la prise de fonctions de J.B. (Bickerstaff). Celle qu’on avait pour les 20 derniers matches de la saison, où on essayait d’être l’élément perturbateur qui essayait de battre ceux qui se bagarraient pour les playoffs » explique Tristan Thompson dans une séance de « questions/réponses » organisée par la NBA. « On voulait battre ces équipes, nous avions vraiment emprunté le bon chemin, et on a battu beaucoup d’équipes qui se battaient pour une place en playoffs. Je me souviens des Spurs à domicile, avec ce match après prolongation. Ils étaient à ce moment-là 9e ou quelque chose comme ça, et ils avaient besoin d’une victoire, et nous l’avons eue. »

Au-delà du changement d’entraîneur, comment les Cavaliers ont réussi à se transformer au point de faire tomber quelques grosses écuries ? « Je pense que ça a clairement commencé par la défense. Quand on avait Beilein, J.B. était notre spécialiste défensif, et désormais il est à la barre. Il est franc, il nous responsabilise, il nous vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes car il connaît le potentiel de notre équipe. Et on a adhéré. On a surpris beaucoup d’équipes, et beaucoup de gens, et on savait qu’on avait certains éléments qui pouvaient faire quelque chose, mais ils n’avaient pas conscience que ça pouvait coller entre eux. »

Une frontline Love-Nance-Thompson le séduit

Il y a quelques jours, Larry Nance Jr. évoquait l’idée de jouer poste 3. Il l’a été par séquences aux côtés de la doublette Love-Thompson, et ce dernier adhère à cette idée de big « front line ».

« On a botté le cul d’équipes avec ça. Ça nous a apporté des victoires. Les équipes étaient emmerdées. On a vu Larry jouer 3 contre Miami. Ils ont mis Duncan Robinson dans la raquette tout le temps. Je pense que ce cinq fonctionne vraiment bien dans le 4e quart-temps. Simplement quand le match est serré, ou que ça se joue sur deux possessions. Je pense à moi, Kevin, Larry, Collin (Sexton), et peut-être DG (Darius Garland). On réalisait des stops en défense. On était capable de changer sur les postes 2 à 5, et ça perturbait vraiment l’attaque adverse. On sait que Kevin peut shooter à 3-points ou finir à l’intérieur. Larry peut shooter à 3-points ou finir à l’intérieur. Moi aussi. Quel que soit le « mismatch », il faut en profiter dès qu’il y a une ouverture. »

Mais comme Tristan Thompson est free agent et qu’Andre Drummond est arrivé, ce n’est pas certain qu’on revoie cette formule… « Cela ne m’a pas traversé l’esprit du tout. Je n’aime pas trop me projeter, et mon seul objectif était de savoir si ma mère, mon frère et tout le monde dans ma famille allaient bien car c’était la partie la plus effrayante. Le basket m’a ouvert beaucoup de portes, ainsi qu’à ma famille, et ça a créé beaucoup d’opportunités, mais au final, la santé n’a pas de prix. C’était mon seul sujet. Vraiment, je n’avais que ça en tête. »