Larry Nance Jr. se plaît à jouer au poste d’ailier avec les Cavaliers

Soulagé, au début de saison, à l’idée de ne plus devoir jouer pivot et d’être exclusivement utilisé sur le poste 4, Larry Nance Jr. aimerait en revanche jouer davantage sur le poste d’ailier. Récemment interrogé sur la perspective d’une reprise du championnat, l’ancien Laker assure apprécier le poste 3, « principalement d’un point de vue défensif ».

« Je pense être assez grand et fort pour faire face aux postes 3 les plus costauds, » note-t-il. « J’ai l’impression d’être suffisamment vif et athlétique pour rester avec des postes 3 plus rapides et agiles balle en main. Donc je pense que ça colle parfaitement défensivement. »

Quid de l’autre côté du terrain ? Habitué à jouer près du cercle avec les Lakers, Larry Nande Jr. a suivi la vague qui a touché la majorité des intérieurs de la ligue : l’usage du tir à 3-points.

Lors de sa saison rookie (2015-2016), il n’avait ainsi tenté sa chance qu’à dix reprises derrière l’arc. Cette saison, il tentait près de trois tirs primés chaque fois pour un pourcentage tout à fait honnête (35%).

« Dans la NBA d’aujourd’hui, à moins d’avoir un LeBron (James), Kevin Durant ou Kawhi (Leonard) sur le poste 3, l’ailier est principalement un joueur qui attend derrière l’arc. Et c’est quelque chose à laquelle je vais devoir me faire », poursuit-il, en pensant aussi qu’à ce poste, il pourrait jouer un rôle de facilitateur en attaque.

Lui qui tournait à près de 16 points et 8 rebonds de moyenne sur le mois de mars se dit prêt à relever ce challenge du poste d’ailier. « J’essaie d’élargir mon jeu parce que c’est vraiment sympa de voir ce que je peux faire depuis mon arrivée à Cleveland. S’ils m’avaient dit cet été qu’ils voulaient me faire bosser à ce poste, je serais à la salle sept jours par semaine à travailler dessus. »