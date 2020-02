Tristan Thompson à la recherche d’un gros contrat que les Cavaliers ne veulent pas lui donner

Depuis deux jours, on sait que les Cavaliers espèrent échanger Tristan Thompson et il leur reste moins de 30 heures pour réussir à monter un transfert. Pour se séparer de leur intérieur, la franchise attend notamment un premier tour de Draft.

Auront-ils gain de cause ? Ce n’est pas encore certain et comme le champion 2016 est en fin de contrat, il faut penser à l’avenir. Un futur qui pourrait encore s’écrire à Cleveland puisque des discussions avaient émergé en début de saison sur une éventuelle prolongation.

Elles n’avaient pas été bien loin, mais elles ont existé et d’après nos confrères du Plain Dealer, elles pourraient reprendre. Sauf que c’est là que les divergences apparaissent et expliquent notamment la situation actuelle.

Cleveland ne serait pas contre conserver l’intérieur de 28 ans mais n’a pas l’intention de lui offrir un contrat digne du dernier signé par Thompson (82 millions sur 5 ans, signé en 2015). En conséquence, comme il ne peut pas espérer garder son salaire actuel dans l’Ohio (18.5 millions cette saison), Thompson espère un échange pour pouvoir faire sauter la banque cet été.

S’il teste le marché, free agent, ses « Bird rights » (avec lesquels une équipe peut prolonger son free agent en dépassant le salary cap) disparaissent et le privent d’une somme plus importante. Il est donc préférable pour lui de prolonger dans son équipe, à Cleveland ou ailleurs s’il est transféré d’ici demain.