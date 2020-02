Cleveland cherche à échanger Tristan Thompson

D’abord décidés à le conserver, les Cavaliers ont changé d’avis sur Tristan Thompson d’après les informations de Yahoo! Sports. Nos confrères annoncent que la franchise a mis l’intérieur sur le marché, afin de récupérer le plus d’atouts possibles pour la reconstruction de son effectif.

Comme le champion 2016 est en fin de contrat cet été (18.5 millions de dollars) et qu’il réalise sa meilleure saison en carrière (11.9 points et 10.4 rebonds de moyenne), il représente un profil intéressant pour des équipes ambitieuses en playoffs. Sans oublier qu’il n’est pas si vieux que ça (28 ans) et qu’il demeure un joueur d’expérience et de devoir.

Parmi les formations qui pourraient être intéressées, on pense aux Clippers et éventuellement aux Rockets qui cherchent un duo ailier-intérieur en échange de Clint Capela.

C’est en tout cas une nouvelle preuve, après les envies de départ de Kevin Love, que les Cavaliers veulent passer à un autre chapitre de leur histoire. Néanmoins, si Tristan Thompson conserve une cote non négligeable et devrait être courtisé, pour Kevin Love la situation est bien plus fermée, comme le confirme ESPN. Le marché est bouché pour l’ancien All-Star et « rien de sérieux » ne semble pouvoir aboutir d’ici jeudi soir et la fin de la période des transferts.