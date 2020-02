Tristan Thompson apprécie la méthode de son nouveau coach

Spécialiste des missions d’intérim, J.B. Bickerstaff ne pouvait rêver plus belle entame sur le banc des Cavaliers puisque ses joueurs ont créé l’une des surprises de la soirée en s’imposant à Washington. Dernier de la conférence Est, Cleveland prépare déjà la prochaine saison, et Tristan Thompson pense que ce nouveau coach est l’homme de la situation car il est proche des joueurs.

« Il comprend les gens. Il sait lire en vous » explique l’intérieur de Cleveland à The Athletic. « Il est bon avec les différentes personnalités. La NBA est comme ça… Les coaches qui ont du succès en NBA sont ceux qui savent comment il faut interagir avec les joueurs, et si ce n’est pas le cas, ce sont habituellement des entraîneurs super intelligents. Des gars comme J.B., Lue, Doc Rivers, ils savent comment gérer des joueurs, parler avec eux et créer des liens. »

Parmi les assistants les plus réputés de la NBA, Bickerstaff est un peu l’antithèse de John Beilein, et pour Thompson, c’est la clé de la réussite dans la NBA actuelle. « La NBA est différente et je pense que les coaches sont capables d’avoir des liens avec les joueurs. Ce n’est pas comme autrefois quand il y avait le coach, une hiérarchie et tout le monde en-dessous de lui. Et des gars qui n’ont jamais de relations. Les joueurs venaient et jouaient, c’est tout. Aujourd’hui, vu la tendance en NBA, les joueurs se doivent d’avoir des liens avec les joueurs. Les joueurs doivent se sentir à l’aise avec eux, et être capables de leur parler. Si vous voyez votre coach, comme l’entraîneur en chef évidemment que vous respectez, mais aussi comme quelqu’un avec qui on peut avoir des liens, et même des liens personnels, c’est très utile pour l’équipe. »

Du côté de Bickerstaff, la priorité est de créer des fondations, et il livre ses priorités. « La dureté, voir des joueurs plonger sur les ballons, des efforts multiples près du cercle pour faire la différence sur la fin… C’est ce qu’on veut être et ce sont les fondations sur lesquelles on veut construire » conclut-il. « Sans tenir compte de notre bilan, ce sont les habitudes qu’on veut créer et ses habitudes vont avec la progression, un ensemble de qualités et le talent, et c’est à partir de là que la victoire arrive. On essaie de construire quelque chose de solide. »