Heureux à Golden State, Mike Brown garde tout de même un œil sur les postes de « head coach »

Depuis 2016, Mike Brown est assistant de Steve Kerr à Golden State. Des retrouvailles puisqu’il avait connu ce dernier à San Antonio, quand ce dernier finissait sa carrière, alors même qu’il commençait la sienne sur les bancs.

Entre temps, on le sait, Mike Brown a vécu des expériences plus ou moins mémorables sur le banc à Cleveland et Los Angeles. Excellente avec LeBron James entre 2005 et 2010, avec les Finals de 2007 et un trophée de coach de l’année en 2009. Mauvaise chez les Lakers, en étant viré dès le cinquième match de sa seconde saison.

Aurait-il envie, un jour, d’enfiler à nouveau le costume principal et de diriger un groupe ?

« Je suis heureux », affirme-t-il à NBC Sports. « Je suis excité à l’idée d’aller au bureau chaque jour, d’évoluer dans cet environnement. Dans le même temps, si la bonne opportunité se présente et que j’ai alors le privilège de coacher à nouveau, je sauterais dessus. »

Mike Brown n’est pas pressé. Il est dans une excellente franchise avec les Warriors, n’a que 50 ans et il va être occupé dans les prochains mois puisqu’il est désormais le sélectionneur du Nigeria. Il a donc les JO 2021 à préparer.

De plus, une ultime expérience à Cleveland en 2013-2014 lui avait permis de signer un contrat de vingt millions de dollars. Il fut écarté après une saison et touchera encore cette année les derniers dollars de son contrat. Comme il avait été longtemps payé par les Lakers, après avoir été licencié.

« Je ne vais pas me montrer impatient, ni tenter de forcer les choses. Peut-être que ça n’arrivera jamais. Je ne sais pas, je n’ai aucun contrôle sur cette question. C’est un défi d’être assistant, de voir les choses d’un autre œil, d’apprendre différemment, surtout après ce que j’ai vécu. Mon esprit de compétition aimerait savoir si je suis capable de supporter cela à nouveau. »