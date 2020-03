Les Jeux olympiques reportés, Mike Brown va profiter d’une année de plus pour préparer l’équipe du Nigeria

Annoncé coach de l’équipe du Nigeria en février dernier, Mike Brown n’aurait eu que cinq mois pour préparer son groupe pour les Jeux olympiques. Un timing très court. En conséquence, le report d’un an de l’échéance olympique est un mal pour un bien pour l’assistant de Steve Kerr à Golden State.

« Ça va m’aider d’avoir une année supplémentaire, pas seulement en terme de talent, mais pour la direction que l’équipe a besoin de prendre », livre l’ancien coach des Cavaliers à The Undefeated. « Afin de monter la meilleure formation possible. Je vois ça comme un avantage pour un néophyte comme moi. »

Le technicien disposera d’un groupe intéressant, avec notamment des joueurs NBA comme Al-Farouq Aminu, Chimezie Metu et Josh Okogie, des anciens pensionnaires de la grande ligue comme Ben Uzoh, Ike Diogu ou encore Ekpe Udoh. Sans oublier le joueur de Louisville en NCAA, Jordan Nwora.

« Le General Manager Musa Adamu, qui fait partie de la fédération depuis plusieurs années, a réalisé un travail formidable pour me tenir informé et me donner une direction. Je le suis et je travaille avec lui pour mettre en place mon groupe. Les joueurs qui ont participé à la Coupe du monde 2019 (le pays a terminé à la 17e place) auront une chance de faire les Jeux olympiques. »

Pour le premier cité, Al-Farouq Aminu, ce décalage des JO est salvateur puisque l’ailier fort du Magic a été opéré début janvier pour une déchirure du ménisque. « C’est un des joueurs capitaux de cette équipe depuis plusieurs années, c’est une pierre angulaire de ce programme », assure Mike Brown. « Il veut jouer les JO et cela va lui offrir plus de temps pour se remettre en bonne santé et en bonne forme. Je suis certain qu’il est impatient. »

A-t-il prévu un passage par le continent africain, même si les conditions actuelles ne le permettent pas ?

« Musa Kida, le président de la fédération nigériane de basket, était impatient de me voir avec mon staff. On avait programmé un voyage à Lagos entre le 25 mai et le 4 juin, afin d’organiser un camp pour les 20 meilleurs joueurs nigérians qui évoluent en Afrique. Les joueurs sélectionnés auraient alors franchi un cap et participé aux étapes suivantes. On espère toujours faire ce voyage et c’est simplement une question de temps. Je devais aussi passer par la capitale, Abuja. Le ministre des sports voulait passer une journée avec moi. »