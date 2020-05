Quand la NBA organisait un tournoi de « un-contre-un »

Lundi soir, lors d’une session Live sur Instagram, Kyrie Irving a expliqué qu’il aimerait bien défier Kemba Walker en un-contre-un. Il ne faut pas y voir une rivalité entre l’ancien meneur des Celtics et son successeur, puisque Kyrie Irving explique que Kemba Walker est comme un grand frère pour lui, et il s’agit plutôt d’un duel pour enflammer New York. Le meneur des Nets ajoute d’ailleurs que leurs duels en NBA ont toujours fait des étincelles.

Beaucoup aimeraient évidemment qu’un tel affrontement soit télévisé, et pourquoi pas intégré à un véritable tournoi de « un-contre-un ». Chaque année, au moment du All-Star Game, on évoque l’idée d’un tournoi de « un-contre-un » pour relancer l’intérêt de la soirée des concours.

Pour l’instant, la NBA ne bronche pas, mais il faut savoir qu’il y a déjà eu dans le passé des tournois de « un-contre-un » en NBA, et la finale avait même eu lieu à la mi-temps d’un match des Finals !

Au meilleur des 20 points

C’est à l’initiative d’un sponsor, Vitalis, que la NBA avait accepté d’organiser ce tournoi, dont la première édition avait eu lieu lors de la saison 1971/72.

À l’époque, la NBA comprend 17 franchises, et la ligue décide de sélectionner deux joueurs par équipe. En fait, on demandait à chaque franchise d’organiser un tournoi en interne, et de donner deux noms de joueurs.

Ensuite, il s’agissait d’un tableau classique avec un système de « coupe » avec un premier tour, puis un second. C’est ABC qui diffuse la compétition avec, à partir de janvier des oppositions diffusées à la mi-temps de l’affiche du week-end. En voici le règlement :

– Chaque match se joue au meilleur des 20 points avec au moins quatre points d’écart

– Une horloge des 10 secondes

– Les joueurs ont le droit à trois fautes chacun. À chaque faute, la possession change de main. À la 4e faute, l’attaquant a le droit à un lancer-franc + la possession. S’il y a faute après un panier, on tire le lancer, mais la balle revient au défenseur

– À chaque tour, le vainqueur reçoit des gains. Cela va de 500 dollars au premier tour, jusqu’à 15 000 dollars pour le vainqueur, et 7 500 dollars pour le finaliste

Le vainqueur remporte 15 000 dollars en billets de 1 dollar !

La première année, on retrouve quelques noms bien connus dans le tournoi comme Rudy Tomjanovich, Pete Maravich, Lenny Wilkens, Bob Lanier, Connie Hawkins, Jo Jo White et même un certain… Pat Riley !

En 1972, à la mi-temps du Game 5 des Finals entre les Lakers et les Knicks, Bob Lanier profite de sa taille pour dominer Jo Jo White et remporter la première édition. Sur les images, on distingue une ligne, semblable à une ligne à 3-points. À l’époque, elle n’existe pas encore et il s’agissait de la ligne derrière laquelle devait ressortir le joueur après avoir pris un rebond.

Pour la petite histoire, le vainqueur se voyait donc remettre 15 000 dollars en billets de… un dollar, et c’est Bill Russell qui lui remettait son prix dans une sorte de sac de sport. Les deux en étaient hilares.

La saison suivante, Elvin Hayes, Spencer Haywood ou encore Bob McAdoo sont sur la ligne de départ, mais c’est Geoff Petrie qui s’impose en finale contre l’inattendu Barry Clemens. La finale se déroulera début mai au Madison Square Garden, à la mi-temps du Game 3 entre les Knicks et les Lakers. Ce sera la fin du second et dernier tournoi de « un-contre-un », mais peut-être qu’un jour, à l’initiative d’un sponsor, la NBA relancera le concept.