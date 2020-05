Draft 2020 : ça bouge autour du « Draft Combine »

Si rien ne presse pour l’organisation de la Draft, qui devra attendre la reprise et la fin de la saison pour avoir lieu, et qui peut tout à fait se tenir virtuellement comme la NFL vient de le prouver, la NBA réfléchit à la mise en place du Draft Combine, réunion des meilleurs prospects censée permettre aux trente franchises de les évaluer.

Ces dernières ont reçu, selon les informations de The Athletic, un mémo leur demandant de voter pour désigner les jeunes joueurs qui seront mis à l’essai – un peu plus de soixante en règle générale. La ligue, qui a annoncé que ni le rassemblement, ni la lottery ne se tiendraient en mai, se penche en ce moment sur les différentes dates possibles, et envisage une édition virtuelle, sans doute pour les observateurs qui ne pourront pas être présents sur place.

On peut imaginer qu’un seul représentant par franchise sera autorisé à assister à ces tests individuels réglés au millimètre, pour avoir un minimum de personnes dans un gymnase et des gestes barrières plus faciles à respecter.