La télévision d’État chinoise confirme son boycott des matches NBA

C’est loin d’être la priorité de la NBA et d’Adam Silver en ce moment, et on aurait même pu penser que, avec les relations qui s’étaient réchauffées, on allait doucement vers une résolution de ce conflit entre la ligue et la Chine, qui date d’octobre 2019.

Mais la télévision centrale chinoise reste ferme. Elle n’a toujours pas l’intention de diffuser les matches NBA, jusqu’à nouvel ordre.

« Au regard des rumeurs qui circulent, nous réitérons le fait qu’aucun contact ou dialogue n’est établi avec la NBA aujourd’hui », peut-on lire dans un communiqué de CCTV. « Sur les questions de souveraineté, notre position est sévère, résolue et cohérente. Il n’y a aucune marge de manœuvre et la NBA devrait le comprendre. »

Après avoir boudé les matches de présaison, pourtant disputés en Chine, CCTV avait promis des « représailles » à Adam Silver en début de saison. Le boycott s’était ensuite confirmé pour les premières semaines de compétition et ce fut une bien mauvaise nouvelle pour la ligue, tant les audiences sont énormes dans l’Empire du milieu.