Avantages en nature : Zion Williamson dans la tourmente

C’est un conflit en cours depuis maintenant plus d’un an et qui devait trancher un litige sur un contrat. D’un côté, Zion Williamson, de l’autre, Prime Sports Marketing.

L’ailier des Pelicans s’était initialement engagé avec cette agence basée en Floride, avant finalement de se rétracter pour signer avec la puissante CAA (Creative Artists Agency). La présidente de l’agence, Gina Ford, avait parlé d’un joueur qui avait « violé intentionnellement » son engagement, quand Zion Williamson assurait qu’il avait été « harcelé » afin de signer ce contrat.

Un an plus tard, nous informe ESPN, Prime Sports Marketing LLC revient à la charge et demande même à la star des Pelicans des aveux. Que devrait confesser Zion Williamson ? Des compensations financières ou matérielles reçues par sa mère et son beau-père de la part des marques Adidas et Nike, mais aussi de Duke, pour les influencer et pousser le joueur à signer chez les Blue Devils et à porter les produits des deux marques citées.

Tout ceci est illégal pour les lycéens ou les universitaires et pour orienter les enquêteurs, les avocats de Gina Ford ont demandé à savoir où étaient logés Zion Williamson et ses parents quand il évoluait à Duke, ainsi que les noms des propriétaires des logements et les relevés de paiements des loyers.

ESPN rappelle que, sous l’impulsion de l’avocat Michael Avenatti, une compensation de 35 000 dollars pour Zion Williamson aurait été découverte parmi des textos et autres documents en 2016-2017, ce qui pourrait démontrer que la marque à la virgule aurait bien manœuvré pour attirer dans son giron le futur numéro un de la Draft. Duke avait mené une enquête de plusieurs mois, sans jamais pouvoir confirmer cette information.