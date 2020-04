Zion Williamson se tient prêt afin de pouvoir reprendre à tout moment

En cas de reprise, la question du temps nécessaire pour que les joueurs retrouvent de bonnes dispositions physiques est beaucoup évoquée ces derniers temps. Cette question, Zion Williamson ne semble pas se la poser. Dans une interview avec Ernie Johnson sur Twitter, l’intérieur des Pelicans assure être prêt à en découdre dès maintenant.

« Franchement, je suis prêt. Je suis resté en forme en bossant physiquement et en restant prêt. On ne sait jamais quand le moment viendra où ils diront : ‘Très bien, on reprend la saison’. Je ne veux pas avoir à regarder mes coéquipiers et leur dire : ‘Désolé les gars, je ne suis pas prêt’. Donc je reste en forme pour mes coéquipiers. »

Dans sa maison à la Nouvelle-Orléans, où il est confiné, le rookie dispose d’un panier de basket pour accompagner son entraînement physique. Sa franchise a par ailleurs envoyé des équipements d’entraînement à tous les joueurs et chacun participe à des sessions Zoom avec les préparateurs physiques.

Du temps en plus pour fortifier ses genoux

Pour Zion Williamson, cette quarantaine imposée survient après un début de saison personnel déjà repoussé à la fin janvier à cause de sa blessure au ménisque. « Ça craint parce que je venais de revenir après avoir été privé de basket pendant trois ou quatre mois, » déplore-t-il. « Ça arrive au moment où j’ai eu l’impression de monter en puissance. De ce point de vue, c’est nul. Mais je pense que c’est une bonne chose car cela me donne du temps supplémentaire pour travailler sur mes genoux et sur mon physique en général. »

À la sortie de cette crise, le Zion sera donc libéré de sa cage une seconde fois. Si la saison venait à reprendre, il semble peu probable que les Pelicans disposent de suffisamment de temps pour rattraper les Grizzlies, huitièmes de la conférence avec trois victoires de plus.

C’est d’ailleurs cette hiérarchie qui devrait permettre à Ja Morant de remporter le titre de rookie de l’année.

« Il a travaillé pour ça, il l’a mérité, » salue son concurrent. « Je respecte toujours lorsque c’est mérité. Mais vous savez, je suis un compétiteur. Je veux tout gagner. C’était mon objectif : si je pouvais ramener mon équipe en playoffs, j’aurais pu enchaîner pour l’obtenir (le titre de rookie de l’année). Mais Dieu en a décidé autrement. Si Ja le remporte, je serais heureux pour lui. C’est mon frère. »

L’impact de Michael Jordan

Dans cette même interview, Zion Williamson a évidemment eu quelques mots sur « The Last Dance » et l’impact de Michael Jordan sur lui. Né en juillet 2000, deux ans après le dernier sacre des Bulls, le rookie a été happé par le phénomène après coup : « Tout ce qu’il faisait était simplement incroyable. Ses « highlights », c’étaient ‘Mec, le même joueur faisait tout ça ?’ Et sa façon de voler en l’air, de dunker sur à peu près tout le monde, son shoot à mi-distance, sa création, ses qualités défensives, voilà tout ce qu’il apportait sur la table. »

Impressionné par le leadership du numéro 23, le nouveau visage de Jordan Brand a également été marqué par un autre facteur : « C’est qu’il joue comme si quelqu’un le regardait pour la première fois, alors il ne veut pas décevoir. » On parie qu’il a repris un peu de cette philosophie pour lui…