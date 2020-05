Pour le GM des Rockets, les équipes NBA les plus âgées seraient avantagées en cas de reprise

Quelles équipes seront avantagées si la NBA venait à reprendre, plus de deux mois après sa suspension ? La question agite tout le petit monde de la balle orange.

Au-delà des formations qui ont pu en profiter pour permettre à leurs joueurs de revenir de blessure, le GM des Rockets, Daryl Morey, estime que ce sont les rosters les plus âgés qui auront tiré profit de cette pause. À condition que ceux-ci aient le temps de se remettre en condition ? Pas forcément…

« Je pense que, toutes choses étant égales par ailleurs, cette fois-ci, le contexte nous aidera davantage. Elle pourrait aussi aider les Lakers. Je pense que plus il y aura de vétérans dans des équipes, plus ils auront de professionnels pendant cette période qui auront fait en sorte de se tenir prêts. Nous sommes l’équipe la plus âgée (29 ans en moyenne), et le temps libre peut, relativement, aider plus de vétérans, des équipes plus âgées ».

L’exemple d’Eric Gordon

Alors qu’on pourrait les penser plus « rouillés » que les jeunes, pour Daryl Morey, les vétérans sauraient ainsi mieux entretenir leur condition. Le GM des Rockets aurait également pu prendre l’exemple d’Eric Gordon, 31 ans, l’arrière ayant assuré que cette trêve inattendue lui a permis de se remettre à 100% de son opération au genou droit en novembre, ce qu’il n’aurait sans doute pas pu faire en cours de saison, à moins de faire une nouvelle pause.

« Les gens doivent comprendre que lorsque vous devez passer par une opération durant une saison, vous essayez de revenir aussi vite que vous pouvez, mais vous n’êtes pas vraiment à 100%, » avait expliqué Eric Gordon. « Vous pouvez vous sentir suffisamment bien pour jouer, mais il y a toujours des obstacles à surmonter, parce que vous mettez beaucoup de force et de pression sur votre genou. Vous essayez de récupérer du mieux possible, en prenant différents traitements, des bains de glace et bien sûr le repos en grande partie. Mais votre genou continue à être sollicité, forcé, mis sous pression. Dans la situation actuelle, ce n’est que positif, parce que ça me permet de me reposer, et de récupérer de la façon dont je veux vraiment ».

Derrière les Rockets, on ne retrouve que de grosses écuries parmi les équipes les plus âgées de la ligue, avec dans l’ordre les Bucks (28.9 ans), les Lakers (28.5) et les Clippers (27.5) !