Eric Gordon : « J’ai le sentiment d’être de nouveau moi-même »

Eric Gordon méritait tout autant que Buddy Hield le titre de MVP de la nuit : en l’absence de James Harden et Russell Westbrook, l’ancien Pelican est allé porter Houston à la victoire sur le terrain du Jazz avec 50 points à 14/22 aux tirs dont 6/11 à 3-points et 16/20 aux lancers, ainsi que 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Si on enlève « The Beard », aucun Rocket n’avait dépassé cette barre mythique depuis Hakeem Olajuwon en 1996.

De loin comme de près, malgré la présence de l’épouvantail Rudy Gobert, Eric Gordon était inarrêtable. « Il force le respect » note Austin Rivers. « Il est comme une boule de bowling quand il va au panier. Les adversaires rebondissent sur lui. Il est si près du sol et si costaud. »

« Il ne ressent plus de douleur pour la première fois depuis un an et demi »

Un rythme à part, qu’il avait du mal à trouver cette année depuis son retour, fin décembre, d’une opération du genou en novembre.

« J’ai le sentiment d’être de nouveau moi-même » assure celui dont le précédent record en carrière était de 41 points, en 2009. « Comme je le dis à tout le monde, ça prend du temps quand tu te fais opérer en cours de saison. »

« Il ne ressent plus de douleur pour la première fois depuis un an et demi » se réjouit de son côté Mike D’Antoni, pour son joueur et pour la franchise, qui souffle le chaud et le froid. « Il y aura des hauts et des bas, comme pour tout le monde, mais Eric va être bon. Tant qu’il n’est pas blessé, il est bon. »