LaBradford Smith se souvient de son duel face à Michael Jordan

Son nom était tombé dans les oubliettes de l’histoire après une carrière anonyme de trois saisons à 7 points et 2 passes en NBA et une tournée générale dans les ligues mineures américaines (et trois saisons en Europe entre l’Espagne et la Pologne). Mais son seul véritable fait d’armes dans la Grande Ligue est revenu sur le devant de la scène avec le documentaire événement « The Last Dance ».

Alors dans sa deuxième saison en NBA après une belle petite carrière NCAA à Louisville, LaBradford Smith commence à trouver ses marques. Face aux Bulls, le 19 mars 1993, il va tout simplement réussir le meilleur match de sa carrière, avec 37 points à 15/20 aux tirs et 7/7 aux lancers, même si son équipe s’incline (104-99).

Bien conscient de la réputation de compétiteur acharné de Michael Jordan, il la joue profil bas, esquivant même les médias pour s’éviter tout gros titre le lendemain matin.

« J’aurais espéré que quand tu réveilles l’ours, tu n’aies pas à l’affronter le lendemain », rigole-t-il dans le Houston Chronicle. « J’étais énervé d’avoir perdu, donc je suis rapidement rentré aux vestiaires. Coach [Wes Unseld] nous a parlé du match et je suis parti avant l’arrivée de la presse parce que je savais qu’on les jouait le lendemain et je ne voulais rien dire car ça allait être exagéré, quoi que je dise. »

Une embrouille montée de toutes pièces

Car malgré toutes ses précautions, il apprend lors du shootaround que Michael Jordan est remonté contre lui.

Il explique que LaBradford Smith l’a complimenté d’un sarcastique « Bon match, Mike ». Une invention des médias pense alors le sophomore. « B.J. Armstrong et Rodney McCray sont venus me voir quand je m’étirais et ils m’ont dit : ‘LA, j’espère que tu t’es bien reposé parce que Michael nous a dit de prendre congé et de lui donner la balle’. »

LaBradford Smith encaissera pour le coup 36 points de Michael Jordan… rien qu’en première mi-temps, lors de cette deuxième confrontation, en back-to-back, entre les deux équipes. « His Airness » finira à 47 unités tandis que LaBradford Smith fera moins bonne figure avec 15 points, mais dans un nouveau revers des Bullets (126-101).

Bien des années plus tard, lors de son discours au Hall of Fame, Michael Jordan reconnaîtra avoir parfois inventé des histoires de toutes pièces pour trouver la motivation nécessaire. Celle de Smith en faisait partie.

« J’essayais de me faire ma place en NBA, donc je n’allais pas me prendre le bec avec lui », conclut LaBradford Smith. « Mais on a des amis communs qui plaisantent toujours avec lui : ‘LA était dans un grand soir face à toi’. Mais il réplique toujours très vite : ‘Ouais mais tu as vu le deuxième match ?' » Du MJ pur jus…

Le gros match de LaBradford Smith

La réplique de Michael Jordan