Mark Jackson rêve de coacher à nouveau

Bien qu’il ait fait progresser les jeunes Warriors et qu’il ait, pour ainsi dire, préparé cette équipe à devenir la dynastie que l’on sait sous les ordres de Steve Kerr, Mark Jackson n’a plus jamais occupé un banc depuis maintenant six ans et son départ à l’issue de la saison 2013-2014.

Une période de disette qu’il a comblée en devenant consultant pour la télévision mais qu’il espère vite conclure.

« Il y a trente postes en NBA, donc je ne me limite pas à un seul », annonce-t-il pour ESPN. « Je suis impatient de coacher à nouveau. C’est mon rêve. J’ai vécu une incroyable période à Golden State pendant trois saisons, j’ai tissé des superbes relations et j’ai eu du succès. Je veux recommencer ailleurs. »

Un départ compliqué chez les Warriors

Récemment, son nom serait apparu dans la « short list » des Nets. Mais si l’ancien meneur des Knicks ou des Pacers a tant de mal à retrouver une place sur les bancs, c’est qu’il traîne aussi une réputation de coach difficile.

Dans les couloirs de Golden State, Mark Jackson entretenait ainsi des rapports conflictuels avec ses assistants (et il ne souhaitait pas engager les meilleurs possibles). De plus, une certaine incapacité à déléguer et à prendre en considération les conseils extérieurs avait été mise en avant.

Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, disait même, sans doute en exagérant, que « 200 personnes dans la franchise » ne l’aimait pas. Andre Iguodala, lui, n’avait par contre pas hésité à estimer que son ancien coach avait carrément été blacklisté à la suite de son départ, notamment pour son activité de pasteur et ses principes moraux, notamment ses déclarations suite à l’annonce de l’homosexualité de Jason Collins.