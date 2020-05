Grâce à son accès au centre d’entraînement des Sixers, Ben Simmons devrait être opérationnel

Comme le rappelle Austin Rivers, les compteurs seront presque remis à zéro en cas de reprise tant il y aura de nouveaux paramètres à prendre en compte. La capacité des joueurs à avoir gardé la forme est sans doute le plus important et malheureusement tout le monde n’est pas logé à la même enseigne durant le confinement. Il y a ceux qui sont coincés dans un appartement sans accès à un panier, et ceux qui peuvent s’entraîner normalement.

Les Sixers entrent dans la deuxième catégorie puisqu’ils « ont eu la permission d’utiliser (leurs) installations » confie Elton Brand, chez NBC Sports. Une aubaine pour le club et son meneur de jeu Ben Simmons, qui devait soigner un problème nerveux au dos. « C’est primordial qu’ils aient les bons équipements pour travailler. Ben peut continuer sa rééducation depuis la première semaine parce qu’on a réussi à lui avoir cet accès. »

« On s’est focalisé sur les Celtics, on s’est préparé comme si on allait en playoffs les affronter »

Touché au dos mi-février, l’Australien était incertain pour le reste de la saison un mois plus tard, mais c’était avant que celle-ci ne se mette en pause. Comme Jonathan Isaac à Orlando, il a profité de cet arrêt pour compléter sa convalescence et il ne devrait lui rester que le verdict du terrain pour avoir le feu vert en cas de reprise de la saison.

« Je donne énormément de crédit à Ben et notre staff médical pour le travail fourni durant cette convalescence » souligne le GM de Philly. « Ben a travaillé tellement dur pendant ce confinement. On a réussi à lui faire poursuivre son traitement et sa rééducation. Je suis vraiment optimiste sur le fait qu’il rejouera si la saison reprend. On a pris notre temps, on a été méthodique et précautionneux. C’est dur de spéculer. Il bosse dur et je sais qu’il sera prêt, ou pas loin de l’être. Quand je le vois, c’est vraiment encourageant. »

Même chose pour l’autre homme fort du club, Joel Embiid, qui n’aura pas eu le temps de rouiller.

« Il travaille. Vous connaissez sa condition physique. Il est concentré, il demande à son entraîneur de venir quand il peut aller sur le terrain. Je ne miserais pas contre lui à la reprise : il sera prêt et surmotivé. »

Un message à l’attention des futurs adversaires de Philly – les Celtics si on repartait pour des playoffs en fonction du classement actuel. « Brett Brown et son staff se préparent pour d’autres équipes au cas où il y ait des matchs de saison régulière et un changement du classement, mais on s’est focalisé sur les Celtics, on s’est préparé comme si on allait en playoffs les affronter. »