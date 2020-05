L’arrêt de la saison augmente-t-elle les chances de retour de Jonathan Isaac si la NBA reprend ?

Avant l’arrêt de la NBA, certains joueurs blessés n’étaient plus censés rejouer. Jonathan Isaac fait partie de ceux sur qui le doute planait à cause d’un calendrier serré : victime d’une très grosse entorse et d’une contusion osseuse au genou gauche en début d’année 2020, il devait terminer sa convalescence fin février ou début mars.

Au milieu de celle-ci, le Magic prévenait qu’il serait peut-être plus prudent de ne pas précipiter son retour avant les playoffs et de le garder au chaud jusqu’à la saison prochaine.

« Je ne veux jamais être catégorique à 100 % mais on ne s’attend pas à le revoir cette saison », expliquait Jeff Weltman. « S’il revient, ce sera une agréable surprise, mais la vérité c’est que, plus on est éloigné des parquets, plus il faudra de temps pour se remettre en forme. De plus, on ne veut jamais se précipiter avec les joueurs et les remettre ainsi en position de se blesser à nouveau. On est, comme toujours, très prudent. »

Le terrain, le terrain, le terrain

Sauf que la NBA s’est mise en pause et que le troisième année a lui continué de travailler. En bonne partie chez lui certes, mais il n’exclut pas un retour si la saison reprend.

« Tout le monde n’arrête pas de me poser la question, et je réponds toujours la même chose : si je peux jouer, c’est génial. Sinon, je me prépare pour la saison prochaine. Voilà où j’en suis » a-t-il expliqué dans des propos relayés par le site officiel du Magic. « Je bosse tous les jours sur ma rééducation et si ça avance bien, que je suis à 110% et que tout le monde est d’accord pour que je joue, allons-y. »

S’il a pu profiter du temps libre pour renforcer son articulation – et demander sa petite-amie en mariage – il doit maintenant retrouver des sensations de jeu.

« Mon genou va mieux et j’ai hâte de retourner à la salle pour continuer la rééducation sur le terrain, pas seulement à la maison. Mais je suis dans un bon état d’esprit, je pense au terrain. »

Reste à savoir si la période de remise en forme en cas de reprise suffira à rassurer l’intérieur et ses dirigeants. Ce serait un renfort de choix pour Orlando, en bonne position pour disputer des playoffs un peu à part, avec un ailier fort qui a pris beaucoup de confiance cette année (12.6 points de moyenne à 46% aux tirs et 33% de loin) et s’est imposé comme une pièce maîtresse en défense (6.9 rebonds, 2.4 contres, 1.6 interception).