Penny Hardaway raconte l’unique fois où Michael Jordan a joué avec ses baskets

« On sait tous que Michael Jordan est l’un des compétiteurs les plus féroces de tous les temps. Il n’y a pas beaucoup de gens pour qui il aurait fait ça… Qu’il ait fait ça, pour moi, c’était le niveau de respect ultime. »

Penny Hardaway garde un souvenir ému de cette anecdote, la fois où Michael Jordan a emprunté l’une de ses chaussures de l’époque, les Air Flight One, pour le défier en playoffs. L’histoire en dit long sur la considération que pouvait avoir la légende des Bulls pour l’un de ses disciples.

Ce dernier arrive ainsi en NBA en 1993, l’année où Michael Jordan a pris sa première retraite suite au décès de son père. L’arrière du Magic explose rapidement aux yeux du grand public, au point d’être considéré comme l’un des successeurs de MJ au sein d’une NBA qui se cherchait une nouvelle star et voyait débarquer un mélange de Magic Johnson et Michael Jordan prêt à tout exploser sur son passage.

Au premier abord, MJ n’a ainsi pas considéré Penny Hardaway comme un concurrent. C’était le « Kid », comme il aimait l’appeler, la relève. « Michael avait fait part à beaucoup de gens du plus grand respect qu’il pouvait avoir pour mon jeu et m’a un peu considéré comme la prochaine star à éclore », souligne l’ancien joueur d’Orlando.

Penny Hardaway fait du « Jordan Brand » avant l’heure

Lors de sa saison rookie, c’est lui qui a en fait effectué le premier pas vers « His Airness ».

Signé chez Nike, il avait demandé si la marque pouvait lui customiser des Air Jordan 9, tel un précurseur, quatre ans même avant la création de « Jordan Brand » ! Nike a accepté et lui a envoyé des Jordan 9 en noir et blanc avec des teintes de bleu couleur Magic et son numéro 1 présent sur le talon de chaque basket, faisant ainsi du natif de Memphis l’un des premiers joueurs à porter une paire « Player Exclusive » en NBA. Un geste que Michael Jordan, qui aimait déjà le joueur, a sans doute apprécié alors qu’il arpentait pour sa part les terrains de baseball.

L’année suivante, Penny Hardaway en a fait de même avec la nouvelle Nike Air Flight One, suggérant à la marque de designer un modèle à sa mesure, faisant ainsi naître la Air Max Penny 1 qui n’a investi le marché qu’en fin 95.

Première Air Jordan 11 Concord, première amende

Après son retour fracassant, en mars 1995, avec le numéro 45, Michael Jordan a pu défier pour la première fois Penny Hardaway en demi-finale de conférence des playoffs. Pour l’occasion, Nike lui avait dessiné un modèle annoncé comme révolutionnaire, qui s’apprête à être réédité, la Air Jordan 11 Concord, principalement blanche et également revêtue de cuir verni, une grande première.

Membre de l’écurie Nike, Penny Hardaway se rappelle avoir rapidement pu se dégoter une paire.

« J’étais impressionné par la qualité de la basket. Le cuir verni dessus, c’était irréel. C’était futuriste, vous voyez ? Ces baskets étaient phénoménales » assure-t-il.

Après avoir perdu le premier match, Michael Jordan avait rangé son numéro 45 au vestiaire (celui qu’il portait au baseball), pour retrouver le 23 et sortir une prestation de haut rang avec 38 points, 7 rebonds, 4 contres et 3 passes décisives pour permettre à Chicago d’égaliser à 1-1.

Seulement voilà, après les deux premiers matchs, la NBA a sanctionné Michael Jordan d’une amende de 5 000 dollars pour avoir porté des baskets majoritairement blanches, constituant une violation des directives de la ligue.

La marque de respect ultime

Même s’il ne disposait pas encore de version complètement noire de ses Air Jordan 11 Concord, MJ aurait pu prendre bon nombre d’autres paires. À la place, il a décidé de faire un clin d’œil à son adversaire direct dans cette série pour le Game 3, en portant ses baskets, des Nike Air Flight One version Penny Hardaway !

« C’était très bizarre, » s’est remémoré Penny Hardaway qui a ensuite imaginé comment a dû se dérouler la scène. « C’est Michael Jordan, c’était le gars à qui on ne pouvait rien refuser. Il ne me les a pas demandés, il a simplement demandé à Nike de les lui donner. Il a dit : « Hey, donnez moi des baskets du Kid ». Et Michael Jordan s’est retrouvé avec MES baskets ».

Michael Jordan n’aurait émis qu’une condition avant de les porter, qu’on retire le 1 sur le talon de la basket en référence au numéro de Penny.

« Je n’ai pas vu qu’il l’avait découpé, et je n’ai pas pu vérifier qu’il avait disparu sur les anciennes photos. J’ai juste remarqué la chaussure… Mais peut-être qu’il l’avait fait », a conclu l’ex arrière d’Orlando.

Michael Jordan avait brillé ce soir là, inscrivant 40 points, mais le Magic avait pris le meilleur (110-101) pour finalement s’imposer 4-2 dans la série.

MJ a alors dû ruminer pendant une année avant de retrouver les Floridiens sur son chemin, cette fois en finale de conférence. Résultat ? 4-0 pour les Bulls, soit la façon principale dont Michael Jordan respectait ses adversaires.