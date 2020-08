Décès de John Thompson | La finale NCAA 1984 avec le duel Patrick Ewing – Akeem Olajuwon

Deux ans après avoir perdu en finale de la « March Madness » face aux Tar Heels de Michael Jordan, Patrick Ewing et Georgetown reviennent en finale, pour y affronter cette fois les Cougars d’Akeem Olajuwon (sans H à l’époque).

Houston a également perdu en finale, l’année précédente, et c’est l’occasion pour ces deux pivots promis à un grand avenir en NBA de décrocher la couronne universitaire.

Et ce sont les Hoyas qui vont l’emporter (84-75), malgré un meilleur départ des Cougars, portés en début de match par Michael Young, qui fera plus tard les beaux jours du CSP Limoges. Mais Georgetown a plus de ressources, et malgré un Patrick Ewing limité à 10 points, 9 rebonds et 4 contres, l’équipe du coach John Thompson, qui s’est éteint à 78 ans, s’impose. Le coach des Hoyas est le premier noir-américain à mener son université jusqu’au titre !

Face à lui, Akeem Olajuwon (15 points, 9 rebonds, 2 contres) aura été obligé de jouer avec quatre fautes une grosse partie de la seconde mi-temps, mais il ne pourra que reconnaître la supériorité de son adversaire à l’issue de la rencontre.

« Ils font tout ce qu’une grande équipe devrait faire », expliquait-il, les larmes aux yeux après cette deuxième défaite consécutive en finale. « Ils ne se soucient pas de savoir qui marque, qui prend les shoots. C’est la différence. Ce n’est pas une équipe égoïste. C’est l’équipe la moins égoïste qui a gagné ce soir. »

Le pivot s’inscrira à la Draft dans la foulée, les Rockets le choisissant en premier choix, alors que Patrick Ewing attendra encore un an, le temps de jouer (mais perdre) une nouvelle finale. Cette fois, face à Villanova.

