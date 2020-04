John Wall a hâte de retrouver Bradley Beal

« Il y avait un malaise qui était perceptible. Finalement, c’est arrivé à un point où on a dû avoir une conversation : « Est-ce que tu as un problème avec moi ? Non et toi, tu as un problème avec moi ? Non. » On a géré ça comme des grands garçons. »

Après la sortie de Bradley Beal dans le podcast de Zach Lowe, John Wall savait qu’il allait être amené à réagir, les rumeurs de tensions entre les deux joueurs ayant régulièrement défrayé la chronique, même avant la blessure du meneur, qui, à son tour, a tenu à calmer le jeu lors de son intervention à « The Jump », animé par Rachel Nichols.

« Les gens ne comprennent pas qu’on est juste deux jeunes joueurs, deux All-Stars de cette ligue. On veut tous les deux avoir le ballon en main et on veut tous les deux prendre le dernier tir. On ne peut pas enlever ça à deux gars qui sont talentueux, » a-t-il souligné. « Au final, on a parlé, et on s’est dit que je n’étais pas John Wall sans lui et il n’est pas Bradley Beal sans moi. On comprend tout ça, et on sait aussi que les gens ne sont pas dans notre vestiaire, qu’ils ne nous voient pas tous les jours, nous entraîner, nous défier et nous rendre l’un et l’autre meilleur. Les rumeurs venant de l’extérieur peuvent affecter l’équipe si tu permets ça. »

Depuis le banc, John Wall, qui a confirmé une nouvelle fois qu’il ne reviendrait pas avant le début de la saison prochaine, a également confié avoir tenté de faire de son mieux pour continuer à s’améliorer et à perfectionner le jeu des Wizards avec Bradley Beal comme chef de file. La prochaine étape ? Rejouer enfin ensemble !

« De le voir continuer à se développer, s’améliorer comme ça, j’ai vraiment hâte de jouer avec un gars comme ça et aider à le faire franchir un nouveau cap. Durant tout ce temps, je suis resté assis, j’ai regardé, et j’ai essayé de me comporter en coach, en passant plus de temps à la vidéo, pour rendre mon jeu meilleur du mieux que je le pouvais, afin de pouvoir l’aider et contribuer au sien aussi. Ça nous aidera toujours », a-t-il conclu.