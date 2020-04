Sekou Doumbouya est rentré en France

Alors que la NBA a recommandé aux joueurs de ne pas quitter les Etats-Unis (ou le Canada), et de rester soit dans la ville de leur franchise, soit dans une autre de leur choix, Sekou Doumbouya a choisi de rentrer en France.

Plus jeune joueur de la NBA, le Français a pris l’avion pour retrouver ses proches, et un porte-parole des Pistons a confirmé l’information à ESPN, précisant que la franchise était au courant et que le rookie voulait être avec sa famille pendant l’épidémie.

À l’arrêt depuis mi-mars, la NBA n’est toujours pas près de reprendre et Adam Silver a déjà prévenu qu’il n’était absolument pas certain de présenter un plan de reprise le 1er mai prochain. Sekou Doumbouya pourrait donc rester en France plusieurs semaines, voire quelques mois, si la situation n’évolue pas aux Etats-Unis.

On se souvient d’ailleurs que le Français était sur le parquet pour affronter les Sixers le soir où Rudy Gobert avait été testé positif au coronavirus. À la demande d’un préparateur physique qui avait vu Sekou Doumbouya discuter avec le pivot du Jazz quelques jours auparavant, le coach de Detroit, Dwane Casey, avait immédiatement sorti son rookie. Avant finalement de le faire rentrer à nouveau en fin de match.