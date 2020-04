Covid-19 : Adam Silver n’est toujours pas en mesure de trancher pour la suite

« Je sais que c’est frustrant, ça l’est pour moi et pour toutes les personnes concernées mais je ne suis pas en mesure de répondre à la question. » Adam Silver a le mérite de ne pas tourner autour du pot. À l’heure actuelle, le flou reste total dans les hautes instances de la ligue quant à une éventuelle reprise ou bien l’annulation pure et simple de la saison en cours, suspendue le 11 mars dernier à cause de l’épidémie du Covid-19.

Le responsable, qui s’exprimait à l’issue d’une réunion vidéo du conseil d’administration, assure que la ligue surveille de près la courbe des nouvelles infections, pour voir si une diminution finit par se dégager, ainsi que la disponibilité des tests à grande échelle et l’éventualité de la découverte d’un vaccin.

La NBA est également attentive aux mesures fédérales des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et celles prises par les États. La priorité, selon Adam Silver, est de « s’occuper des travailleurs de la santé en première ligne avant de commencer à parler des joueurs NBA ou des sportifs ».

Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte avant de pouvoir pencher pour une quelconque issue : « Nous n’en sommes même pas au point où nous pouvons dire que quelque chose se dégagerait si seulement le stade A, B et C étaient atteints. Il y a encore trop d’incertitudes à ce stade pour dire précisément comment nous allons avancer. »

Plus de sept joueurs contaminés

Pour l’heure, toutes les options restent sur la table, y compris le report éventuel du début de la prochaine saison.

Tous les scénarios possibles pour une éventuelle reprise sont également à l’étude, dont la reprise à huis clos évidemment. Seulement, « beaucoup de choses évoluent rapidement, nous pourrions nous retrouver dans une situation très différente d’ici quelques semaines. C’est pourquoi j’ai annoncé début avril que nous ne serions pas en mesure de prendre des décisions au cours du mois. »

Il ajoute, dans l’optique de ramener tout le monde sur terre : « Je tiens à préciser que je ne voulais pas suggérer que le 1er mai, je serais en position de le faire. » La ligue semble donc avoir encore du chemin à parcourir avant d’atteindre le bon « environnement » pour garantir « la santé et la sécurité nécessaires » à tous ses acteurs.

Concernant ces derniers, Adam Silver précise d’ailleurs que plus de sept joueurs NBA, comme il avait été rapporté, ont été contaminés par le virus. Mais la ligue ne veut pas divulguer le nombre de cas confirmés supplémentaires.