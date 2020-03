Interview Sekou Doumbouya : « J’ai envie de faire les Jeux olympiques »

Désormais bien installé dans la rotation des Pistons après un début de saison en rodage en G-League, Sekou Doumbouya revient sur sa saison rookie dans le Michigan, et parle de la manière avec laquelle il vit son expérience américaine, sans oublier de se projeter sur l’été à venir, avec l’équipe de France dans un coin de la tête…

Sekou Doumbouya, après cinq mois aux Etats-Unis, comment se passe votre expérience jusqu’à présent ?

Ça va, ça se passe bien. Il faut s’y faire, et il faut s’adapter petit à petit à la vie de joueur NBA. Les choses se mettent en place petit à petit, et je suis serein, donc je profite de l’expérience à 100%. C’est le rêve d’une vie, mais ce n’est que le début, donc je prends toujours les choses de manière positive.

« J’ai vécu la G-League comme un tremplin »

Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans la transition entre votre vie française et la vie dans le Michigan ?

La vie à Detroit ? Ça va. Ce n’est pas vraiment trop différent de là où j’étais auparavant, à Poitiers et à Limoges. Dans ces villes-là, il n’y avait pas grand chose à faire aussi, donc ça ne me change pas trop pour être honnête. La transition est bonne, je ne suis pas trop dépaysé. Je n’ai aucun mal à m’adapter à ma vie américaine.

Les Pistons, malgré une saison difficile, restent l’une des équipes mythiques de la ligue…

Oui, et on le ressent tous les jours. C’est un honneur d’être ici, de jouer pour une franchise mythique de la ligue, c’est clair. On essaye tous de rendre les fans fiers, de tenter de se battre et de jouer de manière compétitive comme l’ont fait les anciens et les joueurs qui ont eu du succès aux Pistons.

Votre première partie de saison s’est passée en G-League, et vous en retenez quoi ?

Moi, j’ai vécu cela comme un tremplin, comme un lancement de ma saison américaine. Ça m’a permis aussi de me remettre en forme, de reprendre un rythme compétitif car avant de venir ici, je n’avais pas joué durant quasiment cinq mois, donc il m’a fallu me réhabituer au rythme de jeu. Je suis jeune, j’avais besoin d’avoir beaucoup de temps de jeu, de pouvoir m’exprimer et de pouvoir prendre confiance, tout simplement.

« J’ai juste envie de jouer mon jeu, d’être plus libre »

On sent une progression chez vous, avec quelques sorties de belles factures comme face aux Celtics récemment par exemple…

Je bosse chaque jour pour cela, et je me sens bien dans ce groupe. Le coach me fait confiance sur certains points, maintenant, c’est à moi de jouer plus librement, de jouer mon jeu, et de ne pas… (temps d’hésitation) Certes, le coach met des limites sur ce que l’on peut et doit faire sur le terrain, mais j’ai juste envie de jouer mon jeu, d’être plus libre. Je fais des erreurs, je fais des erreurs, et j’apprends de celles-ci.

On vous sait proche de Rudy Gobert, d’Evan Fournier et de Frank Ntilikina par exemple. Quels sont les conseils qu’ils vous donnent ?

Pour moi, le conseil qui revient le plus souvent de la part des joueurs avec qui je parle, c’est de mieux gérer ma frustration. Parfois, je peux être frustré quand je ne joue pas mon jeu, ça me frustre. Donc on me dit de juste continuer de bosser, d’être patient car je ne suis qu’un rookie. On me dit que je dois continuer à bosser, et que tout va bien se passer.

On sait que votre père vit encore en Guinée. Avez-vous des retours concernant une possible « Sekou-mania » à Conakry, votre ville de naissance ?

Franchement, des retours qu’il me donne, il y a une grosse ferveur. On en parle souvent et il me dit que beaucoup de gens me suivent et je vais essayer d’y aller cet été, même pour une courte durée, pour revoir des membres de ma famille et retourner au pays. Je suis très excité, j’ai vraiment hâte. Je sais qu’il y a une grosse attente autour de moi, et j’ai envie de voir ce que ça donne à Conakry. La vie de là-bas me manque un peu, c’est plus tranquille, c’est une autre ambiance. Je suis pressé de revoir ma famille, et je sais que j’aurai un accueil énorme de la part de la jeunesse du pays. J’ai envie de développer des projets là-bas, sur le thème du sport et de l’éducation. Avec la NBA, avec Adidas on bosse sur certaines choses pour la jeunesse.

Vous êtes aux portes de l’équipe de France, est-ce quelque chose que vous avez en tête ?

J’y pense souvent, c’est clair. Aller en Equipe de France, c’est la prochaine étape pour moi. J’ai envie de faire les Jeux Olympiques. Je ne m’en cache pas.

Qu’est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez aux JO ?

C’est le plus grand tournoi du monde pour le basket. C’est le tournoi où tous les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde se retrouvent. Par exemple, si on me demande de choisir entre une médaille olympique et une médaille au Mondial, j’ai une préférence pour celle des JO. La seule chose qui surpasse ça, c’est la bague de champion NBA, c’est tout.

Propos recueillis à New York