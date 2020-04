18 avril 2010 : orphelins de Brandon Roy, les Blazers remportent le Game 1 à Phoenix !

Il n’y a rien à faire quand Dirk Nowitzki est dans cette forme : que ce soit Richard Jefferson, Antonio McDyess ou Matt Bonner, l’Allemand a mangé tous ses défenseurs pour marquer 36 points à 12/14 aux tirs et valider le Game 1 du derby texan. Tony Parker a été efficace en sortie de banc avec 18 points, Manu Ginobili et Tim Duncan au rendez-vous avec respectivement 26 et 27 points, mais ça n’a tout simplement pas suffi.

Tous les outsiders auront besoin de leur meilleur joueur au top pour espérer gêner les favoris. Avec 24 points à 7/24 pour Kevin Durant, et malgré les 21 points à 6/19 de Kobe Bryant en face, le Thunder – qui jouait son premier match en postseason – ne pouvait pas espérer gagner le Game 1 à Los Angeles. Ils n’échouent pas très loin, mais la présence d’Andrew Bynum ou les coups d’éclats des tauliers Kobe Bryant et Derek Fisher font la différence.

Diaw ouvre le bal, Piétrus et Batum le ferment, Noah l’agite

L’histoire retiendra que le premier panier de l’histoire des Bobcats en playoffs fut l’oeuvre de Boris Diaw. Michael Jordan était présent à Orlando pour cette grande première, mais si ses hommes se sont bien battus, avec un Gerald Wallace à 25 points et 17 rebonds, ils ont dû rendre les armes.

Jameer Nelson a pris les rênes de l’équipe à cause des problèmes de fautes de Dwight Howard, terminant meilleur marqueur avec 32 points, et Mickael Piétrus s’est porté volontaire pour un « dagger » en déséquilibre.

« Tous les outsiders auront besoin de leur meilleur joueur au top pour espérer gêner les favoris. » Ou pas : avec 31 points pour Andre Miller, 22 pour LaMarcus Aldridge, 18 pour Nicolas Batum et Jerryd Bayless, les Blazers sont allés battre les Suns chez eux sans Brandon Roy !

Ils sont les premiers à gagner à l’extérieur dans cette campagne de playoffs, et ça ne leur était d’ailleurs plus arrivé depuis 1983, soit une série de 18 matchs. La fin de match vaut le détour !

Le verdict est tombé pour Kevin Garnett : l’intérieur est suspendu pour le Game 2 contre Miami après son coup de coude sur Quentin Richardson. Un geste qui lui vaut les critiques de Joakim Noah : « C’est un sale joueur. Il passe son temps à jouer des coudes. Lors de notre dernier match, il m’a blessé avec un coup de coude. » Le Français en profite pour glisser un tacle à Cleveland : « Il n’y a rien à faire. C’est naze ici. Cette ville craint ».

Dallas 100 – 94 San Antonio

LA Lakers 87 – 79 Oklahoma City

Orlando 98 – 89 Charlotte

Phoenix 100 – 105 Portland