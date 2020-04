17 avril 2010 : c’est parti pour les playoffs et ça chauffe déjà entre Boston et Miami !

Pour l’ouverture des playoffs, l’atmosphère était électrique mais les joueurs, c’est l’impression générale, n’étaient pas encore prêts pour cette nouvelle intensité. Que ce fut à Cleveland pour les Bulls, les Bucks à Atlanta, ou le Heat à Boston, les « underdogs » n’ont pas assumé leur rôle et sont restés bien trop sagement dans leurs niches respectives.

À Atlanta, Mike Woodson sait motiver ses hommes, dont fait partie Jamal Crawford, qui à 30 ans dispute son premier match en playoffs : « On n’aura peut-être plus jamais cette opportunité alors il faut plier le match. » Aussitôt dit, aussitôt fait : les faucons remportent le premier quart 34-17 et malgré le show de Brandon Jennings, auteur de 20 de ses 34 points en première mi-temps, les Bucks ne reviendront jamais.

Carmelo Anthony commence fort : 42 points !

Comme s’ils savaient qu’ils allaient façonner une rivalité de 17 matchs de playoffs sur les trois prochaines années, les Celtics et le Heat se sont rentrés dedans dès leur premier duel. Plus précisément (le coude de) Kevin Garnett et (le menton de) Quentin Richardson. Boston a souffert mais a fait la différence après la pause pour assurer l’essentiel. Reste à savoir si la ligue suspendra KG…

Le constat est dur pour les Bulls à l’issue de la première soirée : un grand Derrick Rose ne suffira peut-être pas pour bousculer les Cavaliers. Les 27 points, 10 passes et 7 rebonds du meneur de jeu n’ont pas pesé lourd dans la balance contre l’équipe d’un LeBron James en mission, bien épaulé par Antawn Jamison, Mo Williams et Shaquille O’Neal. Plus light, donc plus mobile et plus véloce, le Shaq termine avec 12 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 contres en 24 minutes. Pas mal pour un revenant de 38 piges.

Déjà privé pour plusieurs semaines d’Andreï Kirilenko, Utah va devoir poursuivre sa série face aux Nuggets sans son pivot titulaire, Mehmet Okur : le géant turc s’est blessé à nouveau au tendon d’Achille et les examens détermineront si sa saison est terminée. C’est cruel pour le Jazz qui a longtemps cru à la victoire dans ce Game 1 face à Denver avant que J.R. Smith n’enchaîne trois tirs primés pour faire basculer la rencontre dans le money time. Un lieutenant parfait pour un Carmelo Anthony superstar qui établit son nouveau record en postseason avec 42 points.

Atlanta 102 – 92 Milwaukee

Boston 85 – 76 Miami

Cleveland 96 – 83 Chicago

Denver 126 – 113 Utah