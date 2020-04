Comment Shaquille O’Neal a utilisé le MMA pour trouver sa condition physique optimale

Comme Rudy Gobert, qui multiplie les sessions d’entraînement de boxe pendant l’été, David West, James Johnson ou encore Kristaps Porzingis, qui confiait récemment être passionné de boxe et de MMA, Shaquille O’Neal, aussi, a dû passer par les sports de combat pour s’améliorer au basket.

Gabarit imposant, unique en NBA, le Shaq n’a pas eu besoin de la boxe pour anticiper d’éventuels coups. En revanche, il estime que la pratique du MMA, discipline permettant notamment la pratique de la lutte au corps au corps, l’a aidé à devenir un meilleur basketteur, notamment pour prendre position dans la raquette, maîtriser et utiliser à bon escient son poids pour prendre le meilleur sur son adversaire direct, entre autres.

« Le MMA est la raison pour laquelle je suis devenu un champion NBA, » a-t-il d’ailleurs confié. « J’ai toujours eu l’habitude de m’entraîner au basket, mais ça n’était pas suffisant. Parce que quand je jouais au basket, ça ressemblait plus à de la lutte. Donc je me suis entraîné au MMA avec John Burke, un ami à moi qui vivait à Orlando. C’était en 2000, et je suis revenu dans la meilleure forme de ma vie. J’ai dominé et j’ai gagné ».

Pour rappel, lors de son premier titre, après avoir disputé la quasi-intégralité de la saison régulière (79 matchs), « Big Shaq Daddy » avait compilé 38 points (dont trois matchs à plus de 40 points) à 61% de réussite au tir, 16.7 rebonds, 2.3 passes décisives et 2.7 contres en moyenne sur six matchs face aux Pacers en finale NBA. De quoi lui donner envie de poursuivre son programme à base de MMA.

« Je suis une machine qui marche aux habitudes, donc je l’ai fait à nouveau et j’ai gagné un deuxième titre, puis une troisième année de suite, pour remporter un troisième titre consécutif. Je me suis vu trop beau, je m’en suis éloigné et j’ai perdu. J’ai ensuite été tradé à Miami, je m’y suis remis, et j’ai remporté mon quatrième titre ».

« Les combattants de MMA sont probablement les meilleurs athlètes de la planète »

Au fil du temps, Shaq est ainsi devenu fan d’une discipline qui s’est démocratisée ces 20 dernières années.

« J’aime cette dimension physique. Les combattants de MMA sont probablement les meilleurs athlètes de la planète », a-t-il ajouté. Au point d’avoir pensé organiser un combat dans les règles de l’art un jour, notamment face au combattant sud-coréen Hong-man Choi (2m19) qui n’a finalement jamais eu lieu. Ce qui n’empêche pas le Shaq de profiter de chaque occasion pour montrer ses talents de lutteur.

Dans le prochain épisode de « Shaq Life », on pourra ainsi admirer les aptitudes de combattant de l’ancien pivot face à Greg Hardy, ancien footballeur américain aujourd’hui athlète de MMA. Une opposition qui l’a définitivement convaincu qu’entrer dans la cage ne serait finalement peut-être pas une bonne idée.

« Greg Hardy est le gars le plus costaud face à qui j’ai lutté dans ma vie. Si on s’y était mis pour de bon, ça aurait probablement été une longue journée pour moi », a-t-il conclu.

Pour ce qui est d’une pratique plus « ludique » mêlant activité sportive et divertissement, il restait le « catch », une discipline qu’on croirait faite pour le Shaq, qui a fait de régulières apparitions en WWE.