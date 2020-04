Les sports de combat, passe-temps de Kristaps Porzingis pendant le confinement

« J’ai le sentiment qu’avec Luka (Doncic), on était vraiment dans un bon rythme, à bien jouer ensemble, juste avant que tout ça n’arrive. Espérons qu’on pourra y retourner aussi vite que possible ».

Comment mettre entre parenthèses une saison et surtout une association qui s’annonçait si prometteuse ? Pour Kristaps Porzingis, le meilleur moyen de ne pas y penser est de s’occuper l’esprit en multipliant les activités.

Fan de Mike Tyson

Au-delà des rendez-vous quotidiens avec le staff, ses coéquipiers et sa famille restée en Lettonie où la situation est « bonne » d’après ses dires, KP met son temps à profit pour lire, traîner sur YouTube, développer son sens du business et s’adonner à son autre passion, les sports de combat ! C’est ainsi que lorsqu’on lui demande son Top 3 des sportifs dans l’histoire, l’intéressé répond d’abord Kobe Bryant, puis Mike Tyson et Conor McGregor.

« J’adore boxer. J’ai toujours été un grand fan de boxe et d’arts martiaux, donc je me change les idées en essayant d’en faire un peu ici à la maison, » a déclaré l’ex joueur des Knicks, dans des propos recueillis par Eurohoops. « J’ai toujours été un grand fan de Mike Tyson et maintenant du MMA qui prend de l’ampleur sur le devant de la scène, avec Conor McGregor qui en a fait un sport populaire. Je suis devenu un grand fan de MMA et c’est un truc sur lequel j’aimerais beaucoup travailler pendant l’intersaison, lorsque je ne joue pas, donc on verra. J’ai toujours été attiré par les sports de combat ».

Une passion qui joint l’utile à l’agréable

Dans des conditions d’entraînement normales (à savoir avec un entraîneur ou un « sparring-partner » déjà pour commencer), nombreux sont les basketteurs (Rudy Gobert, Russell Westbrook…) qui ont parfois recours à la boxe pour entretenir le cardio, muscler le haut du corps mais aussi appréhender les contacts, ce qui peut être bénéfique, particulièrement pour les intérieurs.

Mais pour l’instant, Kristaps Porzingis devra sans doute se contenter de martyriser un sac de frappe, et ça tombe bien, une reconversion dans le monde de la boxe n’est pas à l’ordre du jour.

« Je suis intéressé par des tas de choses différentes, même si je ne sais pas si j’aurais le talent ou les capacités pour le faire. Pour la boxe ou le MMA par exemple, je ne serais sans doute pas un super combattant. Mais si j’avais un corps différent, c’est probablement quelque chose que j’aurais aimé faire ».

Dieu merci, KP a choisi le basket !