Scottie Pippen révèle qu’il s’est fait virer par les Bulls

Les Bulls de 1998 sont sur le devant de la scène avec la diffusion de « The Last Dance » sur ESPN et Netflix, et des interviews, même anciennes, refont surface. Comme celle enregistrée par Scottie Pippen avant le All-Star Game avec un journaliste du Chicago Tribune dans le podcast Thuzio Live & Unfiltered. On y apprend notamment que l’ancien Lieutenant de Michael Jordan n’a plus aucune fonction aux Bulls.

« J’ai été viré cette année » répond-il à la question de savoir s’il est toujours ambassadeur de la franchise. « Je ne voulais pas vraiment que ça soit public, mais je ne suis plus employé par les Bulls« .

Il y a un mois, le Chicago Sun-Times avait simplement annoncé que Pippen n’occupait plus son rôle d’ambassadeur sans que l’on sache vraiment s’il avait été viré, et s’il occupait encore d’autres fonctions. Au départ, en 2012, Scottie Pippen avait rejoint l’organigramme de la franchise comme « conseiller spécial » du président Michael Reinsdorf. En début de saison, il apparaissait encore dans ce rôle, au même titre que Doug Collins, son ancien entraîneur.

Mais NBC Sports rapporte qu’avant le début de saison, Scottie Pippen et les dirigeants s’étaient rencontrés pour évoquer avec lui sa participation grandissante à l’émission « The Jump » sur ESPN. La franchise attendait de lui qu’il s’engage sur des missions auprès de son équipe, et apparemment, ils ne sont pas tombés d’accord.

A priori, ça ne chagrine pas plus que ça Scottie Pippen puisqu’il lâche dans ce même podcast : « C’est sans doute une bonne chose que j’ai été viré, non ? J’aime m’associer avec ce qui gagne. »