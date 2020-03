Les dix épisodes de « The Last Dance » diffusés sur Netflix à partir du 20 avril

À la demande générale, et notamment de LeBron James, ESPN a décidé d’accélérer la fin du montage et de la production de « The Last Dance », le documentaire en dix épisodes d’une heure chacun sur la dernière saison de Michael Jordan avec les Bulls. La chaîne a confirmé que les deux premiers épisodes seraient diffusés le dimanche 19 avril prochain. Ensuite, jusqu’au 17 mai, deux épisodes de plus, avec la rediffusion des deux précédents : soit quatre épisodes par semaine les 26 avril, 3, 10 et 17 mai.

Co-producteur, Netflix diffusera « The Last Dance » à partir du 20 avril avec deux épisodes chaque semaine.

Initialement, « The Last Dance » devait être diffusé en juin prochain mais l’arrêt de la saison NBA en raison de l’épidémie de coronavirus a incité les producteurs à en avancer la diffusion.

Produit par Netflix et ESPN Films, ce documentaire nous plonge au coeur du titre de 1998, le dernier des Bulls et le sixième de Michael Jordan. Au menu, des images inédites des coulisses, des interviews exclusives, et c’est réalisé par Jason Hehir, auteur de plusieurs documentaires pour la série « 30 for 30 » d’ESPN.