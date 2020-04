Pas de reprise de la ligue chinoise avant (au moins) juillet

Mark Cuban ferait peut-être bien de regarder ce qu’il se passe en Chine, lui qui espère un retour de la NBA en juin.

Car la reprise du championnat chinois ne cesse d’être repoussée et après avoir tenté de redémarrer en avril, la CBA a décidé que le championnat serait à l’arrêt jusqu’à juillet… au moins. Inquiet d’un possible rebond de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement chinois a de toute façon mis les compétitions sportives en pause.

Des équipes avaient pourtant repris l’entraînement, certaines quasiment normalement alors que d’autres ne proposaient encore que des exercices individuels, mais tout est compliqué, d’autant que la Chine repousse l’entrée des ressortissants étrangers depuis fin mars, et des basketteurs n’ont donc pas pu revenir dans l’Empire du milieu.

D’autres, qui étaient rentrés aux Etats-Unis puis revenus et mis en quarantaine, se retrouvent par contre de nouveau bloqués, avec un championnat à l’arrêt et qui pourrait finalement être purement et simplement annulé…