Euroleague : Nando De Colo dans l’équipe type de la décennie

Depuis début mars, chaque semaine, l’Euroleague dévoile un joueur de sa « All-Decade Team », composée de dix joueurs choisis sur un panel de cinquante. Et après six semaines, voilà les cinq premiers nommés dans cette équipe ultime des années 2010 : Milos Teodosic, Luka Doncic, Kyle Hines, Dimitris Diamantidis et Juan Carlos Navarro.

Le sixième, c’est Nando De Colo, actuellement à Fenerbahce. Le Français a connu une décennie coupée en deux, avec un premier passage par Valence avant de s’envoler pour la NBA entre 2012 et 2014. Mais la greffe ne prend aux États-Unis et il revient finalement en Europe, où il rejoint Moscou.

Avec le CSKA, l’arrière va marcher sur le Continent. Lors de la saison 2015-2016, il est champion, meilleur marqueur, élu dans la All-Euroleague First Team, MVP de la saison et du Final Four ! Encore champion d’Europe en 2019, il aura évolué cinq années à Moscou et aura toujours été élu dans une des All-Euroleague Team. Il a ainsi égalé le record de présences consécutives.

Ce qui permet de mieux saisir l’influence de Nando De Colo sur le basket européen, c’est son impact dans les statistiques. Alors qu’il n’a disputé que six saisons complètes durant la dernière décennie, seul Vassilis Spanoulis a marqué plus de points (2 886 pour le Français) que lui. Il est également le sixième intercepteur (203), le dixième passeur (630) et le 11e joueur le plus adroit à 3-pts (43 % de réussite) de la compétition.