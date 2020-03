Euroleague : Luka Doncic dans l’équipe type de la décennie

Chaque semaine, depuis début mars, l’Euroleague dévoile un joueur de sa « All-Decade Team » et sans surprise, on y trouve Luka Doncic, la star des Mavericks. Avant d’être drafté et de devenir l’un des meilleurs joueurs de la nouvelle génération, le Slovène avait éclaboussé de toute sa classe la plus grande compétition européenne.

Au total, sous les couleurs du Real Madrid, il va disputer trois Euroleague, et dès 16 ans, pour ses débuts, il brille avec avec 12 points face au CSKA Moscou ou 10 points et 6 rebonds en playoffs face à Fenerbahce. L’année suivante, Luka Doncic est élu meilleur espoir de la compétition avec ses 7.8 points, 4.5 rebonds et 4.2 passes par match.

La saison suivante sera la plus belle avec le titre de champion d’Europe et le triplé individuel : meilleur espoir, MVP de la saison régulière et MVP du Final Four !!!

La suite, c’est la Draft 2018. Il est sélectionné par les Hawks, puis échangé contre Trae Young pour rejoindre les Mavericks. Alors que les « scouts » et des observateurs s’inquiètent pour son physique et son tir, Luka Doncic devient l’un des joueurs les plus complets et les plus spectaculaires de la NBA par sa vision du jeu et son culot.

Logiquement élu Rookie Of The Year, il a confirmé cette saison, enchaînant les triple-double et ramenant les Mavericks dans le Top 8 de la conférence Ouest. Le tout en décrochant sa première sélection au All-Star Game.

Et il n’a que 21 ans…