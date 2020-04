Daryl Morey ne s’inquiète pas de l’état de forme des joueurs

Un peu de moins de quatre semaines. C’est ce que proposera la NBA en guise de préparation si la saison devait reprendre. Selon ESPN, il y aurait 11 jours de préparation individuelle, suivie d’un mini training camp de deux semaines. Ce ne sera évidemment pas idéal mais Daryl Morey n’est pas plus inquiet que ça.

« Les gars ne vont pas revenir dans une forme NBA » prévient le GM des Rockets dans un live de SportsNet Southwest. « Mon idée, et ça dépend du commissionner et des plans qu’ils ont prévus ensemble, c’est qu’il faudra raccourcir sur une fenêtre plus courte que ce qui serait le plus confortable pour les joueurs. La réalité, c’est que ça ne fera pas une grande différence. On souhaite que la qualité soit d’un niveau assez élevé, mais comme tout le monde devra gérer la même montée en puissance, il n’y aura pas de réel avantage entre les équipes. »

En clair, aucune équipe ne sera avantagée par rapport à une autre par cette coupure de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et d’ailleurs, ce n’est pas grave si ce n’est pas du grand basket pour commencer. « Peut-être même que les premiers matches ne seront pas parfaits, mais les deux équipes devront gérer la même chose. On devra tous faire de notre mieux sans doute sur une période raccourcie. »

En attendant, les Rockets suivent scrupuleusement ce que la NBA et leur staff leur demandent, et Daryl Morey relativise les contraintes. « C’est une grave crise, mais heureusement, on ne nous demande pas d’attaquer un ennemi ou de débarquer en Normandie. Je pense qu’on est tous focalisés sur le fait de faire ce qu’il faut, et on en sortira plus fort. Et j’espère que les Rockets seront de retour dans pas trop longtemps. On verra. »