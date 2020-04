Le Top 10 des plus beaux dunks de la saison

Même si la saison régulière n’est pas terminée, elle a tout de même offert quelques jolis dunks afin de proposer, pour ESPN, un Top 10 de qualité. On y retrouve notamment LeBron James deux fois, avec son poster sur Nemanja Bjelica et son superbe dunk, comme un hommage à Kobe Bryant, en contre-attaque face à Houston.

Niveau poster, Sekou Doumbouya sur Tristan Thompson répond à Ja Morant sur Aron Baynes quand Kelly Oubre Jr. monte sur Paul George, avant que ce dernier ne lui rende la monnaie de sa pièce.

La présence de Damian Lillard est sans doute généreuse et prend la place de dunks plus spectaculaires, comme celui de Kawhi Leonard sur Daniel Theis ou des posters des ailiers de Boston, Jayson Tatum et Jaylen Brown.