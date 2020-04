Le Top 10 des plus beaux dunks des Celtics cette saison

Inséparables depuis le début de saison, Jaylen Brown et Jayson Tatum dominent le classement des plus beaux dunks de la saison des Celtics. Le premier est présent deux fois sur le podium avec son 360° puis son poster sur LeBron James, quand le second était monté sur son ancien coéquipier Al Horford.

On retrouve également un gros dunk de Tatum face aux Clippers, le bondissant Javonte Green ou encore Robert Williams au alley-oop.

Mascotte de la saison de Boston, Tacko Fall a le droit à une quatrième place plus symbolique que vraiment méritée.