Javonte Green, l’explosif dunkeur des Celtics

Avec ses 193 centimètres et ses 99 kilos, Javonte Green n’est pas l’ailier le plus imposant de la ligue ni même des rookies de la cuvée 2019. Jusqu’à présent, il était même très souvent sur le banc avec seulement 9 petites minutes par match et 44 matches disputés.

Néanmoins, le joueur de Boston a de grosses qualités athlétiques et quand il a pu accélérer sur jeu rapide, il a fait parler sa puissance et régaler les fans des Celtics. Comme il l’illustre dans une vidéo postée par la franchise.