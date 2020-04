Vanessa Bryant se souvient des 60 points de Kobe

Lundi, on célébrait les quatre ans du dernier match officiel de Kobe Bryant, auteur ce soir-là de 60 points face au Jazz. Une performance hollywoodienne qui ponctuait une dernière saison très compliquée, mais surtout une carrière exceptionnelle.

Quatre ans plus tard, Kobe Bryant n’est plus là, décédé le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère en compagnie de huit autres personnes, dont sa fille Gianna. L’occasion pour sa veuve, Vanessa Bryant, de se souvenir de ce « Mamba Day ».

« La vie n’est vraiment pas juste »

« Mon mari s’est donné à fond pendant 20 ans. Il avait tout donné » écrit-elle sur Instagram, dans un message accompagné d’un clip de cinq minutes sur cette soirée du 13 avril 2016. « Tout ce qu’il voulait, c’est passer du temps avec ses filles et rattraper le temps perdu. Il voulait être avec elle pour chaque cap franchi et chaque grand moment des vies de nos filles. Il n’aura vraiment profité que de trois ans et neuf mois de retraite. Il a deux filles de plus, il a gagné un Oscar, il a ouvert les studios Granity, il est devenu l’auteur de best-seller et il a coaché l’équipe de Gianna pendant ce laps de temps. Gianna se donnait à fond et donnait tout 7 jours sur 7, comme son père. Tous les jours, j’aimerais revenir à ce matin du 26 janvier. J’aurais aimé qu’ils aient un match classique. La vie n’est vraiment pas juste. Ça n’a juste pas de sens. »

La vidéo se termine sur les images de Kobe Bryant quittant le Staples Center en compagnie de son épouse et de ses filles : « C’est un moment merveilleux que d’être capable de vivre ça avec ma famille et de finir comme ça. C’est incroyable comme c’est passé vite. Je suis extrêmement chanceux et extrêmement reconnaissant, vous comprenez ? Un rêve devient réalité. »

https://www.instagram.com/tv/B-7erxtDRAB/?utm_source=ig_embed