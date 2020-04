Il y a quatre ans, Kobe Bryant tirait sa révérence sur un match à 60 points !

Vingt minutes avant l’entre-deux, les joueurs de Salt Lake City apprennent qu’ils ne joueront pas les playoffs avec la victoire des Rockets. En clair, ce dernier match est pour du beurre, et plus que jamais, ce Lakers – Jazz a des allures de jubilé pour Kobe Bryant, dont la « Last Dance » s’éternise.

Après une inévitable et belle série d’hommages orchestrée par Magic Johnson, le match commence et Kobe Bryant prend le premier tir de la partie pour les Lakers, trop court. Le deuxième également, trop long cette fois-ci. Il arrache le ballon des mains de Gordon Hayward de l’autre côté et tente sa chance en pénétration mais rate son lay-up, puis encore un nouveau tir et les Lakers attendent cinq minutes pour inscrire leur premier panier (6-2).

Un début de match compliqué

Kobe Bryant rate son 5e tir mais contre Trevor Booker et score enfin en contre-attaque pour le plus grand plaisir du Staples Center. Il ramène les Lakers à égalité par la même occasion : 6-6 après 7 minutes. Il enchaine tout de suite avec un shoot en tête de raquette, puis en pénétration avec la faute ! Le match est lancé, Kobe aussi : il rentre son 4e tir d’affilée dans le corner et son 5e en transition derrière l’arc. Le Staples Center est debout, les Lakers sont devant, et Kobe a déjà tiré 11 fois en 9 minutes, pour 12 points. Sur une fin de possession, il obtient la faute et trois lancers francs, qu’il rentre. Il rate ses deux tentatives suivantes derrière l’arc et après 12 minutes, Utah mène 21-19 grâce à un bon Raul Neto.

Le match reprend son cours « normal » sans Kobe, au repos sur le banc. Les Lakers sont maladroits mais restent au contact après 7 minutes (33-29). Le moment choisi par Byron Scott pour remettre le numéro 24 sur le terrain, qui rate immédiatement un tir compliqué à 3-points dans le corner.

Il se rapproche à nouveau du cercle pour marquer son premier tir en 2e quart-temps, et rentre le suivant derrière l’arc pour garder LA à -6 (43-37). Kobe ne met plus de panier en fin de mi-temps mais tire quelques lancers francs et lance une contre-attaque en mode « showtime » conclue par Julius Randle. Si le tableau d’affichage n’a que peu d’importance ce soir, un score serré aurait pu rendre les dernières minutes du « Black Mamba » sur les parquets plus savoureuse. En jouant sérieusement dans cette atmosphère si spéciale, le Jazz mène de 15 points à la pause (57-42). Le roi de la soirée se fait plaisir avec déjà 20 tirs tentés et 22 points au compteur.

Kobe Bryant ramène les Lakers dans le match

L’homme le plus observé reste sur le terrain en début de seconde mi-temps et inscrit 6 points en 53 secondes ! Les Lakers sont de nouveau dans le match et l’écart repasse sous les 10 points. Kobe fait un airball sur sa 27e tentative mais se rattrape une nouvelle fois en pénétration. Jordan Clarkson lui vole pourtant la vedette le temps d’un 360° en contre-attaque mais Kobe rentre un fadeaway ligne de fond puis un tir primé pour ramener les Californiens à -5 après 6 minutes (64-59). Dans les travers du Staples Center, les « Kobe, Kobe » laissent place aux « Defense, Defense ». Le franchise player tient son 431e match en carrière à plus de 30 points en fin de quart-temps, avec 37 unités à 14/34. Ira-t-il jusqu’à 50 ? Byron Scott répond en interview : « On va essayer. »

Les Lakers étant à -9 à l’entame du dernier quart-temps en carrière de Kobe, ce dernier a l’occasion d’être décisif pour ses ultimes foulées sur les parquets NBA. Utah commence le quart-temps sérieusement pour prendre rapidement jusqu’à 14 points d’avance, mais le numéro 24 ramène LA à -9 sur un tir primé en transition et devient le 5e joueur de l’histoire à scorer 40 points à plus de 37 ans. Quin Snyder prend un temps mort mais le Black Mamba mord à nouveau de loin. Ses coéquipiers font le spectacle avec un énorme contre de Tarik Black suivi d’un alley-oop, pour revenir à 5 longueurs du Jazz (85-80).

« Mamba Out ! »

Un Jordan Clarkson très propre réduit l’écart à 3 unités à 6 minutes du terme. Kobe enchaine à mi-distance pour atteindre les 45 points. Mais sur un raté en contre-attaque suivi d’un gros dunk de Trevor Booker, il voit le Jazz creuser l’écart à +9 à nouveau, à moins de 4 minutes de la fin.

Kobe marque une nouvelle fois en pénétration pour se rapprocher des 50 points. C’est désormais clair pour tout le monde : il veut cette marque, et l’aura. Deux lancers-francs plus tard, il en est à 49… et enfin 51, puis 53 ! Les Lakers sont à -4 à 80 secondes, et à -1 à une minute du buzzer sur un tir primé du Black Mamba ! Shelvin Mack manque sa tentative de loin, balle pour Kobe qui marque pour repasser devant dans une ambiance de folie ! En sortie de temps-mort, Trey Lyles manque son tir et Utah envoie le héros de la soirée sur la ligne des lancer-francs, qui arrache la barre des 60 points ! Hayward rate son layup, Clarkson dunke de l’autre côté du terrain pour clore le match.

Kobe peut sortir sous les acclamations du Staples Center et il prend le micro pour faire ses adieux : « Vous savez, je me demande comment ces 20 années ont pu passer aussi vite. C’est fou. C’est complètement fou. On a eu des hauts et des bas, mais le plus important, c’est qu’on soit restés ensemble tout ce temps. » Avant de lâcher son célèbre « Mamba Out », il ne peut s’empêcher d’ironiser sur sa performance presque irréelle : « Pendant 20 ans on m’a dit ‘passe la balle !’, et pour ma dernière on m’a crié ‘ne la passe pas !’ »