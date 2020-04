La position dans laquelle se trouve Masai Ujiri depuis quelques mois est assez étrange. En 2018, suite à un nouvel échec en playoffs, le président des Raptors décide de changer les choses. Il licencie Dwane Casey, qui venait pourtant d’être élu coach de l’année, et échange DeMar DeRozan contre Kawhi Leonard.

Un pari risqué, puisqu’il a provoqué la colère de Kyle Lowry et des tensions entre le meneur et le dirigeant pendant quelques mois. Puis payant car Toronto a remporté le titre en 2019, même si Kawhi Leonard est parti dans la foulée.

Masai Ujiri est donc partagé entre le bonheur d’avoir fait le bon choix sur le plan sportif et la déception d’avoir abîmé des relations avec son ancien coach et son ancien All-Star.

« Ce n’est pas facile », reconnaît-il. « Ça touche au cœur. Je n’oublierai jamais ce moment avec Dwane Casey, où je suis allé dans son bureau un matin. Plusieurs fois, j’ai voulu éviter ce moment ou me convaincre que je ne prenais pas la bonne décision. C’était terriblement dur. Pour DeMar DeRozan, j’étais dans un hôtel au Kenya. Pendant plusieurs heures, en pleine nuit, j’ai rassemblé mes forces pour avoir le courage de passer ce coup de téléphone. »

De l’eau a coulé sous les ponts depuis, le président a rendu hommage aux deux hommes en mai 2019 puis la situation s’est apaisée avec l’actuel coach des Pistons. Pour DeMar DeRozan, en revanche…

« Avec Casey, ça s’est amélioré. Avec DeMar, il y a encore du travail à faire. Mais ça ira mieux. On doit continuer de prendre ces décisions, même si elles sont dures et mettent en péril des relations. C’est le business. J’avais fait pareil avec Rudy Gay, dont j’étais proche. On avait essayé de construire une culture de la confiance, et puis, il faut prendre cette décision et faire un transfert. C’est toujours ce qu’il y a de plus dur dans nos métiers : transférer un joueur ou le voir partir pendant la free agency. »