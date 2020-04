Erik Spoelstra séduit par le travail de Kentucky

L’attitude de Bam Adebayo pendant son workout pré-Draft, ce « feu interne » qu’il possédait, est un des meilleurs exemples de ce que le Heat recherche dans ses futures recrues. Pour Erik Spoelstra, attaché à la culture de sa franchise de toujours, ce n’est pas un hasard si le pivot vient de Kentucky.

Le coach de Miami est admiratif du travail de l’université et de son tacticien, John Calipari. Et il peut s’en réjouir puisque outre Bam Adebayo en 2017, le Heat a également sélectionné un autre Wildcat, Tyler Herro, en 2019.

« On adore ce qu’il réalise », affirmait récemment le champion 2012 et 2013 sur les antennes de Sirius XM NBA Radio. « J’y suis passé plusieurs fois et il entraîne durement ses joueurs. Là-bas, il passe du temps pour développer les joueurs. Ils ne prennent pas de gants. »

Ce qui a particulièrement séduit Erik Spoelstra, c’est justement la force du collectif, sa discipline et la capacité des joueurs à s’y adapter. À Kentucky (fournisseur officiel de joueurs NBA), Bam Adebayo était dans un rôle limité, surtout concentré sur le sale boulot comme les écrans, la défense ou le pick-and-roll.

« J’ai adoré le fait qu’il ait évolué à Kentucky, je lui ai dit dès que je l’ai rencontré pour la première fois. Il me disait qu’il pouvait faire plus, mais qu’il aimait faire partie de ce programme. Il n’avait aucun problème à incarner ce rôle. »

Désormais à Miami, il a pris une nouvelle dimension, au point de devenir All-Star cette saison, mais a gardé son sens du sacrifice pour entrer dans le moule floridien.

« Aucun de ces joueurs n’a jamais tourné à 25 points de moyenne », souligne le coach du Heat, en parlant des joueurs de Kentucky. « Ce n’est pas l’objectif quand on signe là-bas. Il faut défendre, accepter son rôle car il y a beaucoup de talents autour de vous. Il faut partager le jeu, les succès et ne pas jouer pour les statistiques. Pour un programme universitaire, il n’y a pas mieux pour préparer les joueurs au haut niveau de la NBA. »