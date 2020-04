Transmettre la culture du Heat, la mission d’Erik Spoelstra

Les années passent, et on l’oublie peut-être un peu, mais Erik Spoelstra était au coeur de sa 12e saison sur un banc NBA. Derrière l’indéboulonnable Gregg Popovich et devant Rick Carlisle pour une dizaine de jours, c’est la deuxième plus longue longévité en cours, et à l’écouter, ce n’est pas près de se terminer.

« Micky Arison et Pat Riley ont créé une culture ici. Certaines personnes peuvent penser qu’ils ont besoin de s’aventurer ailleurs pour créer leur propre image. Je n’ai pas ce type de sentiment. En revanche, j’ai le sentiment d’avoir une mission pour porter cette culture et cet héritage à nos futures équipes. C’est que j’adore. C’est ce qui me comble, et je veux continuer de le faire le plus longtemps possible. Je n’ai pas le sentiment que c’est un travail. »

« Il y a des équipes où les joueurs apprécient vraiment le succès de l’autre »

Cette transmission de la culture du Heat au fil des années et à travers les effectifs s’est matérialisée cette année avec ce groupe composé de stars confirmées et de jeunes vedettes prometteuses, et Erik Spoelstra trouve des similitudes avec un autre groupe. À l’époque, il était assistant…

« Nous voyons beaucoup de comparaisons entre cette équipe et celle de 2003/04 » poursuit-il sur l’antenne de Sirius XM NBA Radio. « C’était l’année rookie de Dwyane, il y avait Caron Butler, Lamar Odom… On avait quelques talents qui n’étaient pas des premiers choix de Draft, promises à être les stars de demain, et quelques éléments qui étaient, entre guillemets, indésirables ailleurs, et une flopée d’inconnus et de joueurs non draftés qui avaient des choses à prouver. »

Pour Erik Spoelstra, ces deux effectifs avaient un élément commun : la cohésion, ou l’alchimie pour reprendre le terme anglais.

« Le dénominateur commun à ces deux équipes est la cohésion et c’est difficile à mettre en chiffres. Il y a des équipes où les joueurs apprécient vraiment le succès de l’autre et qui essaient d’aider l’autre à bien jouer et c’est ce que ces deux équipes ont. Les gars s’apprécient vraiment. Ce n’est pas seulement pour dîner ensemble en déplacement. C’est plus profond que ça. C’est vraiment agréable de voir quelqu’un d’autre bien jouer. Que ça les concerne ou pas, ils veulent que chacun brille. »