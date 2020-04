NCAA : le carton plein pour Obi Toppin

Trois trophées universitaires en jeu, et trois victoires pour Obi Toppin ! Comme Zion Williamson en 2019, l’ailier de Dayton réalise le « Grand Chelem » puisqu’il a reçu mardi le John R. Wooden Award, la troisième récompense référence pour designer le meilleur joueur de l’année en NCAA.

Ce trophée vient se positionner aux côtés du Naismith Trophy et de l’Associated Press Player of The Year. On pourrait même en ajouter un quatrième puisque les coaches NCAA l’ont aussi désigné comme joueur de l’année.

Inscrit à la Draft, Obi Toppin a terminé la saison avec 20 points, 7.5 rebonds et 2.2 passes de moyenne. Le tout à 63% au tirs, dont 39% à 3-points. On ajoutera qu’il est le numéro 1 de la NCAA aux dunks avec 107 réussites cette saison, et 190 en deux sans sous les couleurs de Dayton.

Attendu dans le Top 10 de la prochaine Draft, Obi Toppin aimerait être sélectionné par les Warriors et l’intérêt serait réciproque mais l’incertitude demeure sur le calendrier de la Draft, et sur la « lottery ».