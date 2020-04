Tournoi NBA 2K : Rui Hachimura sort Donovan Mitchell

C’était un dimanche 100% eSport sur ESPN avec notamment la deuxième journée du « NBA 2K Players Tournament » et les quatre dernières affiches du premier tour. Une seule tête de série est tombée, et il s’agit de Donovan Mitchell. L’arrière du Jazz avait choisi les Brooklyn Nets et il s’est incliné 74-71 face aux Lakers de Rui Hachimura, dans le match le plus serré de la soirée.

Au prochain tour, le Japonais des Wizards affrontera Devin Booker. Gros joueur de Call of Duty: Modern Warfare, l’arrière des Suns avait opté pour les Bucks et il a attendu le « money time » pour se défaire des Lakers de Michael Porter Jr (85-75).

Toujours dans cette partie du tableau, Montrezl Harrell et Domantas Sabonis ont été les premiers à choisir leurs propres équipes, et le Clipper a collé une fessée au Pacer (73-51). Au prochain tour, Harrell affrontera Derrick Jones Jr, qui avait sorti Kevin Durant vendredi soir.

Enfin, le dernier match de l’autre partie du tableau était un combat de poids lourds entre Andre Drummond et DeMarcus Cousins, coéquipiers avec Team USA au championnat du monde 2014. Mieux classé, Drummond avait opté pour les Lakers, tandis que Cousins s’est rabattu sur les Nets, et il n’y a pas eu match puisque Drummond, grand fan de jeux vidéo comme Booker, a signé la plus large victoire de ce premier tour : 101-49 ! Au prochain tour, le pivot de Cleveland défiera Pat Beverley.

Les quarts de finale sont prévus jeudi, toujours sur ESPN.