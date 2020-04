Les Bulls veulent s’inspirer du modèle du Heat

La course pour débusquer un GM ou un président est lancée à Chicago. On sait déjà que Chad Buchanan, le GM des Pacers, a refusé un entretien car il se sent bien à Indiana.

Les Bulls vont donc continuer à chercher avec en tête Arturas Karnishovas (Nuggets), Bobby Webster (Raptors) et Adam Simon (Heat). Et c’est justement du côté de Miami que les regards se tournent d’après le Chicago Sun-Times.

Le président de la franchise de Chicago, Michael Reinsdorf, serait non seulement intéressé par les dirigeants floridiens, mais aussi par la structure du Heat. Depuis l’arrivée de Pat Riley à Miami en 1995-1996, d’abord sur le banc donc puis dans les bureaux, la franchise n’a manqué les playoffs qu’à six reprises et n’a connu que cinq saisons avec un bilan négatif.

Elle a attiré des grands noms comme Shaquille O’Neal, LeBron James, Chris Bosh ou dernièrement Jimmy Butler et remporté trois titres NBA. Un modèle d’efficacité et de régularité, symbolisé par Erik Spoelstra en poste sur le banc depuis 2008, où le « tanking » n’est pas une option.

Il se dit d’ailleurs que depuis quelques semaines, les Bulls auraient ainsi des vues sur plusieurs joueurs du Heat, surtout Goran Dragic et Derrick Jones Jr., libres cet été. Le premier a de l’expérience et les Bulls tâtonnent au poste de meneur depuis quelques années, même si Kris Dunn, avant de se blesser, avait apporté de la stabilité et de la défense. Le second, qui veut rester à Miami, est jeune et progresse, surtout en défense.

Toujours d’après le Chicago Sun-Times, Michael Reinsdorf et John Paxson espèrent surtout que le nouveau dirigeant sera agressif sur le marché des transferts, afin d’offrir plus de marge financière à la franchise, si elle veut tenter de convaincre une superstar en 2021.